Kỳ họp thứ Nhất, HĐND xã Phùng Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp

Chiều 30/3, HĐND xã Phùng Nguyên khóa III, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Các đồng chí trúng cử Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND xã Phùng Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhận hoa chúc mừng.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử xã Phùng Nguyên đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tham gia bỏ phiếu đạt 99,99%, đã bầu 3 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 23 đại biểu HĐND xã, đảm bảo cơ cấu, số lượng.

Tại kỳ họp thứ Nhất, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu đồng chí Cao Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng chí Dương Hoàng Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND xã cũng đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng các ban của HĐND; Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Các chức danh được bầu đều đạt số phiếu tín nhiệm 100%.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách xã năm 2025, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2026.

Nhân dịp này, xã Phùng Nguyên đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gia Thái - Lưu Trường


