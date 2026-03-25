Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Thanh Ba nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 25/3, HĐND xã Thanh Ba nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ I với nhiều nội dung quan trọng. Dự kỳ họp có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác bầu cử và xác nhận tư cách 21 đại biểu HĐND xã khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,96%, bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu đại biểu theo quy định; tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp thứ I, HĐND xã Thanh Ba nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu cho nhiệm kỳ hoạt động mới của HĐND xã.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, HĐND xã đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, đồng chí Nguyễn Kim Chi - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba nhiệm kỳ 2026-2031; đồng chí Nguyễn Duy Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Ba nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Thanh Ba nhiệm kỳ 2026-2031. Cũng tại kỳ họp đã bầu chức danh các Trưởng Ban của HĐND xã và chức danh Ủy viên UBND xã khóa II.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.

Kỳ họp đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, như: Nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh của HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 và chương trình giám sát năm 2026; Nghị quyết về chế độ, chính sách bảo đảm điều kiện hoạt động của HĐND xã; Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã khóa II.

Nhân dịp này, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 1 cá nhân xã Thanh Ba có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, đồng thời tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.

Quang Mạnh

(xã Thanh Ba)