Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ký kết quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về công tác luật sư và công chứng

Chiều 25/3, Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh và Hội Công chứng viên tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động luật sư và công chứng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp Trần Việt Hùng phát biểu tại hội nghị.

Theo nội dung được ký kết, Quy chế phối hợp quản lý công tác luật sư và hoạt động hành nghề luật sư gồm 3 chương, 17 điều, tập trung vào các nội dung về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư; tiếp nhận, gia nhập Đoàn Luật sư; công tác tập sự hành nghề; cấp giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư và đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân. Đồng thời, quy chế phối hợp cũng quy định rõ việc phối hợp quản lý hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, công tác trợ giúp pháp lý và các nội dung liên quan khác.

Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh ký kết quy chế phối hợp.

Đối với lĩnh vực công chứng, Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 12 điều. Nội dung quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp giữa các bên trong việc quản lý tổ chức hành nghề công chứng và đội ngũ công chứng viên; kiểm tra, giám sát hoạt động công chứng; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu công chứng cùng các nội dung liên quan.

Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên tỉnh ký kết quy chế phối hợp.

Hình thức phối hợp được triển khai linh hoạt bằng văn bản, tổ chức hội nghị hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm trên nguyên tắc đồng bộ, chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động luật sư và công chứng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Lê Minh


 Từ khóa: Luật sư Công chứng quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước tổ chức Thống Nhất giải quyết khiếu nại tố cáo Quy định Trợ giúp pháp lý Cải cách tư pháp
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khí thế tháng Ba

Khí thế tháng Ba
2026-03-26 06:32:00

baophutho.vn Tháng Ba - tháng của mùa Xuân và tuổi trẻ, đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong hành trình phát triển của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên....

Nữ kiểm sát viên tận tâm, trách nhiệm

Nữ kiểm sát viên tận tâm, trách nhiệm
2026-03-25 14:39:00

baophutho.vn Với tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng và sự tận tụy trong công việc, đồng chí Hà Thị Vân Anh - Kiểm sát viên Viện Kiểm...

Sắc hoa tháng Ba

Sắc hoa tháng Ba
2026-03-25 14:14:00

baophutho.vn Mỗi khi tháng Ba về, khắp phố phường lại rực rỡ sắc hoa nở rộ, tạo nên vẻ đẹp vừa nên thơ vừa gần gũi. Từ sắc đỏ của hoa gạo trên những triền...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long