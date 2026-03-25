Ký kết quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về công tác luật sư và công chứng

Chiều 25/3, Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh và Hội Công chứng viên tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động luật sư và công chứng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp Trần Việt Hùng phát biểu tại hội nghị.

Theo nội dung được ký kết, Quy chế phối hợp quản lý công tác luật sư và hoạt động hành nghề luật sư gồm 3 chương, 17 điều, tập trung vào các nội dung về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư; tiếp nhận, gia nhập Đoàn Luật sư; công tác tập sự hành nghề; cấp giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư và đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân. Đồng thời, quy chế phối hợp cũng quy định rõ việc phối hợp quản lý hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, công tác trợ giúp pháp lý và các nội dung liên quan khác.

Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh ký kết quy chế phối hợp.

Đối với lĩnh vực công chứng, Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 12 điều. Nội dung quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp giữa các bên trong việc quản lý tổ chức hành nghề công chứng và đội ngũ công chứng viên; kiểm tra, giám sát hoạt động công chứng; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu công chứng cùng các nội dung liên quan.

Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên tỉnh ký kết quy chế phối hợp.

Hình thức phối hợp được triển khai linh hoạt bằng văn bản, tổ chức hội nghị hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm trên nguyên tắc đồng bộ, chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động luật sư và công chứng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Lê Minh