Kỳ vọng đại biểu trúng cử thực hiện đúng cam kết hành động

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031 tại xã Hội Thịnh đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,37%. Sau những lá phiếu gửi gắm niềm tin, điều người dân chờ đợi nhất hiện nay là các đại biểu trúng cử sẽ hiện thực hóa những cam kết trong chương trình hành động bằng kết quả thực tế.

Thành công từ sự chuẩn bị bài bản, đúng luật

Đồng chí Phùng Quang Minh - Trưởng Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hội Thịnh khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và tuyệt đối an toàn. Kết quả bầu cử đạt yêu cầu đề ra là cơ sở chính trị quan trọng để bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sớm ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Để có được kết quả này, Đảng ủy xã đã chủ động ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo đồng bộ, xuyên suốt. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ủy ban bầu cử xã sớm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo mọi khâu chuẩn bị đều diễn ra đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

Khâu then chốt xuyên suốt quá trình này chính là sự minh bạch trong công tác hiệp thương. Dưới sự định hướng của Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã đã chủ trì phối hợp tổ chức đầy đủ các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định để lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu nhất về đức và tài. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được tổ chức công khai, giúp Nhân dân phát huy tối đa quyền làm chủ khi giới thiệu những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của địa phương.

Song song đó, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ qua hệ thống loa truyền thanh, pano và niêm yết danh sách cử tri trang trọng tại các khu dân cư. Đảng ủy xã cũng đặc biệt chú trọng nắm bắt tâm tư, kịp thời giải đáp thắc mắc, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Nhờ làm tốt công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng và xử lý tình huống kịp thời, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc phức tạp hay “điểm nóng”.

Người dân phấn khởi đi bầu cử.

Kỳ vọng vào những hành động thực chất

Với sự chuẩn bị chu đáo, đúng quy định, sáng 15/3, toàn xã Hội Thịnh đã đồng loạt tổ chức bầu cử trong không khí trang trọng, phấn khởi. Cử tri đã sáng suốt bầu đủ 22 đại biểu HĐND xã khóa III, nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả này nhận được sự đồng thuận cao từ dư luận bởi các đại biểu trúng cử đều có năng lực chuyên môn tốt và gắn bó mật thiết với thực tiễn cơ sở.

Tuy nhiên, sau ngày hội bầu cử, điều người dân quan tâm nhất là việc các đại biểu trúng cử hiện thực hóa những cam kết khi ứng cử. Cử tri Nguyễn Văn Hảo - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lê Lợi chia sẻ: "Các đại biểu cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thường xuyên lắng nghe và phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri. Mong rằng các đại biểu không chỉ hứa trên giấy mà phải hành động quyết liệt, thực sự là cầu nối vững chắc để chăm lo đời sống Nhân dân".

Ngày hội bầu cử đã khép lại, nhưng hành trình của các đại biểu dân cử chỉ mới thực sự bắt đầu. Cử tri xã Hội Thịnh mong muốn các đại biểu luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân để xứng đáng với từng lá phiếu tín nhiệm. Các đại biểu cần bắt tay ngay vào việc hiện thực hóa các cam kết, biến những nội dung trong chương trình hành động thành các giải pháp, việc làm cụ thể thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Với sự giám sát chặt chẽ của cử tri và sự lãnh đạo sát sao, toàn diện của Đảng ủy xã, đội ngũ đại biểu dân cử nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ trở thành những “công bộc” tận tụy, luôn lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của Nhân dân.

Sự chung sức, đồng lòng giữa ý Đảng và lòng dân sẽ là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ để xã Hội Thịnh bứt phá, sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trần Tỉnh