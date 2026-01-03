Làm “hộ chiếu” cho sản phẩm

Sở hữu trí tuệ (SHTT) đang trở thành động lực quan trọng để Phú Thọ nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển sản phẩm theo hướng giá trị cao và bền vững. Trong xu thế hội nhập, khi thương hiệu, uy tín và quyền SHTT được xem là “tấm hộ chiếu” của sản phẩm trên thị trường, tỉnh Phú Thọ đã và đang chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, quản lý, khai thác phát triển tài sản trí tuệ, qua đó tạo diện mạo mới cho nông sản, đặc sản và sản phẩm công nghiệp địa phương.

Bưởi Đoan Hùng được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhiều lần được vinh danh là thương hiệu nông nghiệp tiêu biểu.

Khẳng định giá trị

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về SHTT, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) đã ban hành cơ chế, chính sách phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn.

Nhận thức của cộng đồng về SHTT ngày càng được nâng lên; hệ thống tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập được bảo hộ ngày càng phong phú, đa dạng, đem lại giá trị, hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có hơn 2.400 đơn đăng ký, trong đó gần 2.050 sản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ, gồm hàng nghìn nhãn hiệu hàng hóa, hàng trăm kiểu dáng công nghiệp, sáng chế và giải pháp hữu ích. Đây là nền tảng quan trọng để các sản phẩm của Phú Thọ khẳng định giá trị, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Năm 2023, Hợp tác xã sản xuất, chế biến chè Đá Hen, xã Đồng Lương được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Chè xanh Đá Hen”, nhờ đó đã mở rộng được thị trường tiêu thụ.

Tháng 11/2021, HTX sản xuất, chế biến chè Đá Hen, xã Đồng Lương bắt đầu đăng ký nhãn hiệu “chè Đá Hen”. Sau nhiều nỗ lực, đến tháng 6/2023, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Chè xanh Đá Hen”. Nhờ việc bảo hộ SHTT, HTX đã triển khai được tem truy xuất nguồn gốc, bao bì chuyên nghiệp, mã vạch và chuẩn hóa quy trình sản xuất. Từ khi thương hiệu được hoàn thiện, sản lượng tiêu thụ và giá bán tăng mạnh, thị trường mở rộng. HTX hiện có hơn 15 ha chè đạt chuẩn VietGAP, quy trình sản xuất khép kín, mỗi năm sản xuất 3 tấn chè khô, tiêu thụ trên 300 tấn chè tươi, doanh thu trên 12 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 13 lao động. Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc HTX nhấn mạnh: “Để sản phẩm vươn xa, quy trình sản xuất phải đồng bộ, an toàn và chuyên nghiệp. Khi chất lượng được kiểm soát chặt, thương hiệu được bảo hộ, khách hàng tin tưởng hơn, thị trường cũng rộng mở hơn”.

Sản phẩm mỳ rau củ thực phẩm xanh Lâm Thao thuộc HTX Thực phẩm xanh, xã Vĩnh Lại (cũ), nay là xã Bản Nguyên sau khi được bảo hộ nhãn hiệu thị trường tiêu thụ mở rộng, số lượng người tiêu dùng sử dụng sản phẩm tăng lên, quy mô sản xuất tăng trung bình 30%, thu nhập của người lao động tăng bình quân 10 - 20% so với trước khi được bảo hộ; sản phẩm dê Thanh Sơn sau khi sử dụng tem nhãn hiệu chứng nhận giá thành sản phẩm tăng lên từ 5 - 10%. Sản phẩm gà đồi Thanh Ba sau khi được bảo hộ giá bán 1kg gà sống nguyên con tăng 30.000 đồng/kg (từ 90.000 đồng/kg lên 120.000 đồng/kg); thu nhập bình quân trong làng nghề tăng lên 6 triệu đồng/người/tháng...

Tạo đà phát triển

Bảo hộ quyền STTT cho các sản phẩm chỉ là điểm khởi đầu; phát triển và khai thác tài sản trí tuệ mới là mục tiêu cốt lõi. Để thực hiện điều đó, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực, xây dựng hệ thống nhận diện đến quản lý chất lượng, ứng dụng truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại.

Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN khẳng định: “Phát triển tài sản trí tuệ có vai trò quan trọng, tạo ra các công cụ pháp lý bảo vệ thành quả sáng tạo, giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Với vai trò của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở KH&CN tập trung tham mưu và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ: Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, xây dựng nhận diện, áp dụng truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng và quảng bá sản phẩm. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không chỉ được bảo hộ quyền SHTT mà còn khai thác hiệu quả giá trị của tài sản trí tuệ, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Nhiều sản phẩm đặc trưng như: Cam Cao Phong, chè Phú Thọ, bưởi Đoan Hùng, hồng Gia Thanh, nếp Gà gáy Mỹ Lung, gà nhiều cựa Tân Sơn, rắn Vĩnh Sơn, thanh long ruột đỏ Lập Thạch... được hỗ trợ từ xây dựng chỉ dẫn địa lý/nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể, hoàn thiện quy trình sản xuất đến kiểm soát chất lượng và phát triển thị trường. Kết quả: Chè Phú Thọ có 18 sản phẩm đạt OCOP từ 3 đến 5 sao; Bưởi Đoan Hùng được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhiều lần được vinh danh là thương hiệu nông nghiệp tiêu biểu. Các sản phẩm có tem truy xuất được kiểm soát chặt từ vùng trồng, vùng chăn nuôi đến hệ thống phân phối, khẳng định uy tín thương hiệu bằng quy trình minh bạch và chuẩn mực.

Cam Cao Phong, xã Cao Phong được hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, hoàn thiện quy trình sản xuất đến kiểm soát chất lượng, giúp sản phẩm có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại được mở rộng mạnh mẽ. Hệ thống cơ sở dữ liệu số về tài sản trí tuệ được vận hành và tích hợp, giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp tra cứu thông tin thuận lợi, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác dữ liệu SHTT.

Những kết quả này tạo nền tảng để các sản phẩm của Phú Thọ phát triển theo hướng giá trị cao, chất lượng ổn định, thương hiệu bền vững, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người dân và khẳng định vị thế địa phương.

