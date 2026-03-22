Du lịch
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Làng cổ Shirakawago tìm cách giảm áp lực từ du lịch

Di sản Thế giới Shirakawago ở Nhật Bản sẽ áp dụng hệ thống đặt chỗ trước cho bãi đỗ xe buýt du lịch từ tháng 12/2026, nhằm kiểm soát lưu lượng phương tiện và du khách.

Làng cổ Shirakawa thuộc tỉnh Gifu, Nhật Bản đã quyết định áp dụng hệ thống đặt chỗ trước dành cho xe tour du lịch tại bãi đỗ xe cổng chính khu vực Di sản Thế giới Shirakawago, từ tháng 12/2026. Việc đặt chỗ sẽ được chấp nhận từ ngày 1/6/2026, thông tin chi tiết bao gồm cách đặt chỗ sẽ được thông báo vào giữa tháng 5.

Việc đặt chỗ cho các loại xe tour sẽ được thực hiện trước tối đa 8 tháng, và ngôi làng sẽ định kỳ bổ sung thêm các tháng cho phép đặt chỗ. Đối với các xe phục vụ chuyến đi giáo dục và khảo sát thực địa, sẽ có các khung giờ đặt chỗ ưu tiên.

Hệ thống đặt chỗ này nhằm hạn chế số lượng xe tour, tối ưu hóa lượng khách du lịch được tiếp nhận tại khu vực Di sản Thế giới Shirakawago. Trước đó vào năm 2023, ngôi làng bắt đầu thúc đẩy khái niệm du lịch có trách nhiệm, yêu cầu du khách tuân thủ 5 nguyên tắc ứng xử chính, bao gồm việc chỉ định các bãi đỗ xe.

Làng cổ Shirakawago tìm cách giảm áp lực từ du lịch

Làng Shirakawa, tỉnh Gifu, Nhật Bản là một điểm du lịch nổi tiếng. Nguồn: Reuters

Nổi tiếng với hơn 100 ngôi nhà mái tranh dốc đứng theo lối kiến trúc truyền thống, kết hợp với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, Shirakawago thu hút đông đảo khách du lịch quanh năm: dù là mùa đông tuyết trắng, mùa hè hoa nở hay mùa thu lá vàng.

Năm 2024, khoảng 2 triệu khách du lịch đã đến thăm làng Shirakawa dưới hình thức chuyến đi trong ngày. Trong số đó, khoảng 48,4% (khoảng 970.000 người) sử dụng xe tour du lịch. Khi lượng khách du lịch ngày càng tăng, tình trạng quá tải du lịch trong khu vực Di sản Thế giới Shirakawago đang trở thành một thách thức lớn đối với điểm đến này.

Con đường chính chỉ gồm một làn xe của Shirakawa thường xuyên bị tắc nghẽn giao thông, gây khó khăn cho người dân đi lại. Vào mùa đông, khách du lịch ném tuyết trước cửa nhà dân và vô tư dựng người tuyết mà không xin phép. Nhiều vật dụng của du khách bị vứt bừa bãi, sau đó được tìm thấy trên các cánh đồng sau khi tuyết tan.

Hành vi của một số du khách bị cho là ảnh hưởng tiêu cực đến người dân địa phương. Trong một cuộc khảo sát do chính quyền địa phương thực hiện vào năm tài chính 2024, có đến 59,4% cư dân cho biết ấn tượng của họ về du khách nước ngoài là “không tốt lắm” hoặc “không tốt”.

Theo vov.vn


Theo vov.vn

 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long