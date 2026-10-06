Lấy ý kiến tham gia các dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng

Chiều 6/10, Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, lấy ý kiến tham gia đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng, dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Việt Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh phát biểu chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu xây dựng và những nội dung trọng tâm của các dự án luật, gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Phát biểu chủ trì hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh khẳng định tầm quan trọng của các dự thảo luật. Đồng chí đề nghị các ý kiến góp ý tập trung vào những vấn đề lớn, nội dung còn có quan điểm khác nhau và quy định tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; chú trọng tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật; đồng thời bảo đảm tính cân đối giữa yêu cầu quản lý Nhà nước với việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến những điểm mới và vấn đề đáng chú ý của các dự thảo luật; những khó khăn, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện một số quy định của pháp luật hiện hành có liên quan mà dự án luật chưa quy định hoặc quy định chưa cụ thể.

Một số đại biểu kiến nghị, đề xuất bổ sung các quy định mới để bảo đảm chất lượng, tính khả thi, hiệu quả của các dự án luật dự kiến trình Quốc hội khóa XVI tại kỳ họp thứ 2.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật.

Kết luận hội nghị, các đồng chí chủ trì hội nghị khẳng định: Các dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng lần này có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và nhiều mặt của đời sống xã hội. Vì vậy, việc lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và những người trực tiếp thực thi pháp luật có ý nghĩa quan trọng, giúp cơ quan soạn thảo nhận diện đầy đủ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu kỹ từng dự thảo và đóng góp ý kiến gửi về Công an tỉnh. Qua đó, góp phần bảo đảm các dự án luật khi được ban hành có tính đồng bộ, khả thi và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Lê Minh