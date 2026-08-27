Lũ quét và sạt lở tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc: Công dân Việt Nam cần lưu ý

Về tình hình lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc ngày 26/8 khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cho đến nay chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Một khu vực bị sạt lở đất ở Nepal. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng, các đầu mối cộng đồng ở sở tại để xác minh thông tin về tình hình công dân Việt Nam, khả năng có công dân du lịch, tham quan... tại đây vào thời điểm xảy ra thảm họa.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại sở tại theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ khẩn cấp trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam gặp nạn.

Trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng Bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ:

+ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc +8618612801838

+ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal +91 70 4203 5588

+ Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84981848484 hoặc +84 965411118, email: baohocongdan@gmail.com.

Theo nhandan.vn