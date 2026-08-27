Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Lũ quét và sạt lở tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc: Công dân Việt Nam cần lưu ý

Về tình hình lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc ngày 26/8 khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cho đến nay chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Lũ quét và sạt lở tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc: Công dân Việt Nam cần lưu ýMột khu vực bị sạt lở đất ở Nepal. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng, các đầu mối cộng đồng ở sở tại để xác minh thông tin về tình hình công dân Việt Nam, khả năng có công dân du lịch, tham quan... tại đây vào thời điểm xảy ra thảm họa.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại sở tại theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ khẩn cấp trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam gặp nạn.

Trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng Bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ:

+ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc +8618612801838

+ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal +91 70 4203 5588

+ Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84981848484 hoặc +84 965411118, email: baohocongdan@gmail.com.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Công dân Việt Nam Trung Quốc Nepal Đại sứ quán Lũ quét thông tin Sạt lở nghiêm trọng Bảo hộ công dân Ấn độ Bộ ngoại giao
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kêu gọi bảo đảm vận chuyển đường biển

Kêu gọi bảo đảm vận chuyển đường biển
2026-08-27 07:01:00

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan tham gia và hợp tác xây dựng một cơ chế tạo dựng lòng tin nhằm bảo đảm việc vận chuyển hàng hóa thiết...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long