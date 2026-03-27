Mắc kẹt trong thang máy, một người tử vong

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh, khoảng 9 giờ 18 phút ngày 27/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 Công an tỉnh tiếp nhận tin báo về việc có người bị mắc kẹt trong thang máy tại khu đô thị văn hóa, phường Việt Trì.

Chiến sĩ Phòng PC07 Công an tỉnh sử dụng thiết bị chuyên dụng để mở thang máy cứu nạn nhân.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng PC07 đã điều động 7 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng tới hiện trường triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ Phòng PC07 đã xác định một nam giới bị mắc kẹt trong thang máy, tình trạng bất tỉnh, nguy hiểm đến tính mạng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng sử dụng thiết bị cứu hộ chuyên dụng, tiến hành chống đỡ cấu kiện và tiếp cận, đưa nạn nhân ra ngoài.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh N.V.N, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội là người lắp đặt cầu thang bộ cho gia đình chị N.T.H.

Nạn nhân được đưa ra ngoài cấp cứu.

Sau khoảng 10 phút tiếp cận hiện trường, lực lượng PC07 Công an tỉnh đưa người bị nạn ra ngoài. Nạn nhân bị bất tỉnh và đã được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Theo thông tin cập nhật, nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ do bị thương quá nặng.

P.V


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ Việt Trì Thang máy thành phố Hà Nội giải cứu người mắc kẹt thông tin phường Hiện trường Lực lượng chức năng
