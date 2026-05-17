Man City thắng Chelsea, đoạt Cup FA

Tiền đạo Antoine Semenyo đánh gót ghi bàn giúp Man City thắng Chelsea 1-0 trong trận chung kết, để lần thứ tám đoạt Cup FA.

Man City thâu tóm hai Cup quốc nội mùa này, sau khi giành Cup Liên đoàn lẫn Cup FA. Bàn thắng duy nhất được Semenyo ghi ở phút 71, từ đường căng ngang của Erling Haaland. Bóng đi sửa lưng tiền đạo Ghana, nhưng anh vẫn kịp đánh gót có lực về góc xa, hạ gục thủ thành Robert Sanchez. Đây là Cup FA thứ tám trong lịch sử Man City, và thứ ba dưới trướng Pep Guardiola.

Antoine Semenyo mừng bàn mở tỷ số cho Man City trong trận chung kết Cup FA gặp Chelsea trên sân Wembley, London, Anh ngày 16/5/2026. Ảnh: Reuters

Thất bại này cũng đồng nghĩa Chelsea nguy cơ không được dự Cup châu Âu mùa sau. Bởi ở Ngoại hạng Anh, họ cũng chỉ đang đứng thứ chín. Nếu muốn dự Cup châu Âu, họ nhiều khả năng sẽ phải đứng thứ tám.

Dù vậy, Chelsea chơi không quá lép vế so với Man City. Trận chung kết thứ 10 liên tiếp của Cup FA có một trong hai đội này diễn ra đúng như dự đoán, với thế trận chặt chẽ, ít cơ hội và căng thẳng đến tận cuối. Hai đội chỉ dứt điểm tổng cộng 14 lần - thấp nhất trong một trận chung kết Cup FA kể từ khi Opta bắt đầu ghi nhận dữ liệu năm 2005. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của hai đội cũng không vượt quá 1,0, khi Man City đạt 0,93 còn Chelsea là 0,82.

Nhưng trong thế trận bế tắc ấy, Semenyo tạo nên khoảnh khắc khác biệt ở phút 71. Báo Anh Guardian mô tả bàn thắng của Semenyo xuất sắc, còn bình luận viên Guy Mowbray trên BBC gọi đây là “khoảnh khắc thiên tài mà trận chung kết này cần”. Nhà báo Kari Tulinius thậm chí ví tình huống này như đội bóng rổ biểu diễn Harlem Globetrotters nếu chơi bóng đá.

Cú đánh gót thành bàn của Semenyo (trái). Ảnh: AP

Pha lập công cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Semenyo. Ngày 10/11/2018, cầu thủ này mới chơi trận Cup FA đầu tiên cho Newport County trong chiến thắng trước Met Police. Tám năm sau, anh ghi bàn quyết định trong trận chung kết tại Wembley.

Đây cũng là lần đầu Haaland góp dấu giày vào bàn thắng ở Wembley sau chín trận cho Man City. Trước trận, tiền đạo Na Uy từng bị nhắc nhiều vì chưa ghi bàn trong tám lần chơi tại Wembley, với tổng cộng 15 cú dứt điểm bất thành. Anh tiếp tục không thể phá dớp ghi bàn ở các trận chung kết, nhưng vẫn để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo quyết định.

Trận đấu khởi đầu chậm, với Man City kiểm soát bóng vượt trội. Có thời điểm đoàn quân của Pep Guardiola giữ bóng tới 72% thời lượng, nhưng họ gặp khó trước hàng thủ lùi sâu của Chelsea. Đội bóng London chủ yếu chờ phản công với Joao Pedro đá cao nhất.

Tình huống gây tranh cãi lớn nhất trận xuất hiện ở phút bù hiệp một. Sau khi Bernardo Silva mất bóng, Joao Pedro lao vào cấm địa rồi ngã sau pha va chạm vai với Khusanov. Trọng tài Darren England lập tức xua tay, còn VAR nhanh chóng xác nhận không có phạt đền.

Guardian cho rằng đó là tình huống 50/50, nhưng hậu vệ Uzbekistan “không còn khả năng tranh bóng nên chủ động lao người cản đối thủ”. Trong khi đó, cựu trọng tài Darren Cann nhận xét tác động không đủ để thổi phạt.

Pha tranh chấp giữa Khusanov và Joao Pedro. Ảnh chụp màn hình

Chelsea tiếp tục đòi phạt đền trong hiệp hai. Phút 58, Moises Caicedo ngã sau va chạm với Jeremy Doku, rồi ngay sau đó Enzo Fernandez sút bóng chạm tay Nico O'Reilly. Tuy nhiên, VAR xác định tay hậu vệ Man City khép sát người. Đến phút 66 và 78, Joao Pedro rồi Jorrel Hato tiếp tục ngã trong cấm địa sau các pha tranh chấp với Khusanov, nhưng trọng tài vẫn từ chối phạt đền

Trong thế trận kín kẽ, Chelsea vẫn có những cơ hội đáng tiếc. Phút 55, từ quả phạt góc của Reece James, Caicedo đánh đầu về khung thành bỏ trống nhưng Rodri kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi. Phút 74, ngay sau bàn thua, Enzo Fernandez vô-lê cận thành đưa bóng đi vọt xà.

Man City cũng bỏ lỡ thời cơ kết liễu trận đấu. Phút 84, Matheus Nunes sút chạm cột sau pha phối hợp giữa Doku và O'Reilly. Một phút sau, Sanchez cứu thua đẹp mắt trước cú sút xa của Rayan Cherki. Sự thất vọng của Chelsea khiến Caicedo nhận thẻ vàng ở phút bù vì phạm lỗi với Semenyo, rồi vỗ tay mỉa mai trọng tài biên.

Các cầu thủ và ban huấn luyện Man City mừng chức vô địch Cup FA sau trận thắng Chelsea 1-0 trên sân Wembley, London, Anh ngày 16/5/2026. Ảnh: Reuters

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Man City ôm nhau ăn mừng, dù không quá cuồng nhiệt. Đây là Cup FA thứ tám trong lịch sử CLB, giúp họ cân bằng thành tích của Chelsea, Liverpool và Tottenham. Chỉ Arsenal với 14 lần và Man Utd với 13 lần vô địch nhiều hơn họ.

Mùa giải vẫn chưa kết thúc với hai đội. Man City vẫn còn có thể vô địch Ngoại hạng Anh nếu thắng hai trận còn lại gặp Bournemouth và Aston Villa, đồng thời chờ Arsenal sẩy chân. Trong khi đó, Chelsea cũng còn nhiều cơ hội dự Cup châu Âu nếu thắng Tottenham và Sunderland.

Theo vnexpress.net