Việt Nam thua đậm Australia ở tứ kết U17 châu Á

Arab SaudiSai lầm ở hàng thủ cùng việc Australia đã rút ra nhiều kinh nghiệm khiến Việt Nam thua 0-3 tại tứ kết U17 châu Á 2026 rạng sáng nay.

U17 Việt Nam bước vào sân phụ thuộc King Abdullah Sports City với đội hình xuất phát tương tự 6 trận chính thức trước đó. Australia thì thay 8 vị trí so với trận thua Việt Nam 1-2 ở bán kết U17 Đông Nam Á hồi tháng 4.

HLV Carl Veart chỉ giữ lại trung vệ Miles Milliner, tiền vệ Sajjad Nasiri và Oliver O’Carroll. Trong khi đó, hàng công được dẫn dắt bởi Max Court – cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam và Australia, cùng Georgio Hassarati – vua phá lưới U17 Đông Nam Á.

Diễn biến trận đấu cho thấy Australia đã rút ra được nhiều bài học từ trận thua tại Indonesia. Các cầu thủ không vội vàng trong tấn công, luôn giữ quân số ổn định ở hàng thủ để ngăn Việt Nam chuyển trạng thái nhanh, đồng thời kiểm tỏa tốt nhạc trưởng Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Tiền vệ Việt Nam Lê Sỹ Bách (áo đỏ) thi đấu trong trận thua Australia 0-3 ở tứ kết U17 châu Á 2026, trên sân phụ thuộc King Abdullah Sports City ở Arab Saudi ngày 17/5/2026. Ảnh: Đoàn Huynh

Một điểm nhấn khác của Australia là sự xuất hiện của thủ môn Charlie Wilson-Papps. Sự bình tĩnh của cầu thủ thuộc lò Brighton của Anh giúp ích nhiều cho việc kiểm soát và triển khai bóng từ tuyến dưới. Bộ ba trung vệ cùng cặp tiền vệ Olive O’Carroll – Sajjad Nasiri cũng có những tình huống thoát pressing ấn tượng để đưa bóng xộc thẳng vòng cấm Việt Nam và tạo cơ hội.

Phút 13, Henrique Oliveira đi bóng từ trái vào trong rồi sút chạm mép lưới cột gần. Năm phút sau, Court sút vọt xà. Hay ở phút 32, Hassarati cứa lòng vào góc thấp phải nhưng thủ thành Lý Xuân Hòa tập trung cản phá.

Bên cạnh đó, Australia cũng tận dụng tốt hơn lợi thế thể hình, với chiều cao trung bình hơn Việt Nam 5 cm, thông qua các tình huống cố định. Phút thứ 5, Lý Xuân Hòa phán đoán sai điểm rơi từ quả phạt góc biên trái, nhưng cú đánh đầu của Max Court đi sát sạt xà ngang. Đến phút 40, Australia ném biên mạnh từ biên phải dẫn đến lộn xộn trong vòng cấm. Oliveira đánh đầu chuyền cho O’Carroll bình tĩnh vô-lê chân trái cận thành mở tỷ số.

Trong thế trận khó khăn, Việt Nam thực tế vẫn tìm được những khe hở của đối thủ, khi tung ra 15 pha dứt điểm nhưng không thể kết liễu. Phút 23, Nguyễn Văn Dương đi bóng từ trái vào trung lộ rồi chọc khe cho Lê Sỹ Bách. Tuy nhiên, cú sút cuối bị Milliner kịp lùi về ngăn chặn. Một tình huống tương tự đến ở phút 57 để Sỹ Bách liên tục vặn sườn đối phương, nhưng cú sút cuối cũng không đủ chất lượng. Sau đó, lần lượt Trần Mạnh Quân và Triệu Đình Vỹ phung phí cơ hội đối mặt thủ môn ở phút 73 và 83.

Đang nỗ lực tìm bàn gỡ, đoàn quân HLV Roland lại nhận “gáo nước lạnh” ở phút 60. Từ biên phải, Court chuyền bổng ra sau lưng hàng thủ Việt Nam. Hasarati lấy tay chạm vừa đủ khiến Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa lỡ trớn, trước khi dứt điểm qua hai chân thủ môn Lý Xuân Hòa để nhân đôi cách biệt. Đến phút 75, hàng thủ áo đỏ đôn người lại để hai cầu thủ đối phương bật tường trung lộ, và kết thúc bằng cú sút chéo góc trong vòng cấm của Akeem Gerald.

Thua 0-3, Việt Nam khép lại hành trình U17 châu Á 2026 tại tứ kết. Đội có hai chiến thắng, hai thua, ghi 5 và thủng lưới 9 bàn. Những thất bại đậm trước Hàn Quốc và Australia là bài học để thầy trò HLV Roland chuẩn bị kỹ càng hơn cho việc tham dự U17 World Cup tại Qatar vào tháng 11.

Trong khi đó, Australia có lần thứ tư vào bán kết, sau năm 2010, 2014 và 2018. Đội sẽ chạm trán Trung Quốc vào rạng sáng ngày 20/5 giờ Hà Nội.

Trận bán kết còn lại là cuộc đấu giữa Nhật Bản và Uzbekistan – đội đã hòa Hàn Quốc 2-2 rồi thắng luân lưu 5-3.

Việt Nam Đội Australia 53% Kiểm soát bóng 47% 15 (5) Dứt điểm (chính xác) 16 (7) 447 Số đường chuyền 404 82% Chuyền chính xác 83% 7 Phạt góc 6 6 Phạm lỗi 11 0 (0) Thẻ vàng (đỏ) 2 (0)

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Trần Hoàng Việt, Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Đào Quý Vương (Triệu Đình Vỹ 68“), Văn Dương (Duy Khang 68”), Chu Ngọc Nguyễn Lực, Minh Thủy, Lê Sỹ Bách (Đậu Quang Hưng 46“), Lê Trọng Đại Nhân (Trần Mạnh Quân 46”)

Australia: Charlie Wilson-Papps, Besian Kutleshi, Miles Milliner (Savic 80“), Archie Mitchell (Rujak 80”), Emile Katrib, Corey Da Cruz (Akeem Gerald 63“), Sajjad Nasiri (Demuth 80”), Oliver O’Carroll, Max Court, Henrique Oliveira, Georgio Hassarati (Becvinovski 80').

Tứ kết VCK U17 châu Á 2026(giờ Hà Nội) Ngày Giờ Đội Tỷ số Đội 15/5 23h00 Nhật Bản 5-0 Tajikistan 16/5 0h00 Arab Saudi 1-3 Trung Quốc 23h00 Uzbekistan 2-2 (Pen: 5-3) Hàn Quốc 17/5 0h00 Việt Nam 0-3 Australia Bán kết 19/5 22h00 Nhật Bản Uzbekistan 20/5 1h30 Trung Quốc Australia

