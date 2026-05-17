Ronaldo im tiếng, Al Nassr thua đau ở chung kết Champions League châu Á

Cristiano Ronaldo bất lực nhìn Al Nassr thua Gamba Osaka trong trận chung kết AFC Champions League 2, qua đó tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu châu lục cấp CLB.

Al Nassr đã trải qua một đêm đáng quên khi thất bại 0-1 trước Gamba Osaka ở trận chung kết AFC Champions League 2 diễn ra trên sân nhà. Kết quả này khiến Cristiano Ronaldo và các đồng đội chỉ có thể ngậm ngùi nhìn đối thủ Nhật Bản nâng cúp.

Đây được xem là cú sốc lớn bởi Al Nassr được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà cùng dàn ngôi sao chất lượng như Ronaldo, Sadio Mane hay Joao Felix.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện Saudi Arabia chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Phút 7, Ghareeb có pha phản công nguy hiểm nhưng thủ môn Araki kịp cứu thua cho Gamba Osaka.

Đội bóng của Ronaldo tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội sau đó. Phút 11, Joao Felix dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thắng được Araki. Đến phút 23, Ronaldo thực hiện cú đá phạt nguy hiểm nhưng bóng đập hàng rào.

Phút 28, siêu sao người Bồ Đào Nha có cơ hội rõ ràng nhất trận khi phối hợp với Joao Felix trước khi tung cú sút trong vòng cấm, nhưng Araki tiếp tục chơi xuất sắc để cứu thua.

Trong lúc Al Nassr đang ép sân, Gamba Osaka bất ngờ tung đòn kết liễu ở phút 30. Deniz Hummet tận dụng cơ hội trong vòng cấm để dứt điểm chính xác mở tỷ số cho đại diện Nhật Bản.

Bàn thua khiến Al Nassr gặp nhiều áp lực trong phần còn lại của trận đấu. Ronaldo liên tục cố gắng tìm bàn gỡ nhưng hoàn toàn vô duyên. Phút 45, anh bật cao đánh đầu từ quả đá phạt của Felix nhưng bóng đi chệch khung thành.

Bước sang hiệp hai, Al Nassr dồn toàn lực tấn công. Joao Felix là cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công với nhiều pha xử lý đột biến. Phút 75, tiền đạo người Bồ Đào Nha tung cú sút hiểm hóc đưa bóng dội cột dọc trong sự tiếc nuối của đội chủ nhà.

Trong khi đó, Ronaldo có tổng cộng 5 cú sút nhưng không một lần đưa bóng trúng đích. Phút 86, anh tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng bị cản phá rồi đi vọt xà.

Ở chiều ngược lại, Gamba Osaka chơi cực kỳ kỷ luật để bảo toàn lợi thế mong manh. Thủ môn Araki có ngày thi đấu xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua quan trọng.

Sau hơn 90 phút căng thẳng, Al Nassr chính thức gục ngã với tỷ số 0-1 và nhìn Gamba Osaka đăng quang AFC Champions League 2. Thất bại này tiếp tục kéo dài cơn khát danh hiệu cấp CLB châu lục của Ronaldo kể từ lần cuối cùng vô địch Champions League cùng Real Madrid năm 2018.

Theo thethao247