Mẹo đặt khách sạn Tam Đảo view đẹp, giá tốt

Tam Đảo từ lâu đã trở thành tọa độ “đi trốn” lý tưởng cho những ngày muốn tạm gạt bỏ bộn bề phố thị. Để chuyến đi thêm phần thảnh thơi, việc chọn đúng một chốn dừng chân có vị trí đẹp là điều vô cùng quan trọng.

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới, hãy cùng khám phá cách để book khách sạn ở Tam Đảo có view đẹp, giá cả phải chăng dưới đây nhé!

Nên đi Tam Đảo vào mùa nào?

Nổi tiếng với thời tiết “4 mùa trong một ngày”, Tam Đảo luôn là tọa độ nghỉ dưỡng lý tưởng quanh năm:

- Mùa hè (Tháng 5-8): Điểm hạ nhiệt hoàn hảo với không khí mát lành ở độ cao 900m, cực hợp để nghỉ ngơi và thư giãn.

- Mùa đông (Tháng 11-1): Mùa "săn mây" đẹp nhất khi nơi đây chìm trong sương mờ, rất tuyệt vời để nhâm nhi thức uống ấm và thưởng thức đồ nướng ở chợ đêm.

- Mùa xuân và mùa thu: Tiết trời khô ráo, dịu nhẹ, lý tưởng để dạo quanh Nhà thờ đá hay ngồi cà phê ngắm hoàng hôn thung lũng.

Tam Đảo luôn mang một vẻ đẹp rất riêng và đầy cuốn hút.

Bí quyết đặt khách sạn Tam Đảo giá rẻ mà vẫn xịn sò

Chủ động áp dụng những mẹo nhỏ nhưng “có võ” dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng săn được căn phòng view đẹp mà vẫn tối ưu chi phí cho chuyến đi:

- Lên kế hoạch và chốt phòng sớm: Tam Đảo rất nhanh rơi vào tình trạng "cháy phòng" dịp cuối tuần hay mùa săn mây. Đặt phòng khách sạn Tam Đảo trước từ 2-3 tuần không chỉ giúp bạn giữ được căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất mà còn tránh được mức giá bị đẩy lên cao.

- Tránh đi vào cuối tuần nếu có thể: Nền giá phòng từ thứ Hai đến thứ Năm thường mềm hơn đáng kể so với hai ngày cuối tuần. Chuyến đi giữa tuần cũng mang lại không gian yên tĩnh, thảnh thơi hơn.

- Ưu tiên vị trí linh hoạt: Nếu ngân sách hạn chế, bạn có thể chọn các điểm lưu trú nằm xa Quảng trường một chút. Chỉ cần di chuyển thêm vài phút, bạn sẽ tìm thấy nhiều căn phòng giá "hạt dẻ" hơn nhưng vẫn sở hữu tầm nhìn hướng núi cực chill.

- Săn mã ưu đãi trên ứng dụng đặt phòng: Đừng quên tận dụng các chương trình khuyến mãi, mã giảm giá hoặc combo phòng ở kèm vé tham quan trên Traveloka để tối ưu chi phí đặt phòng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Những điểm đến siêu hấp dẫn của Tam Đảo

Bên cạnh bầu không khí se lạnh dễ chịu, điều khiến du khách mê mẩn thị trấn mờ sương này chính là vô số tọa độ check-in đẹp quên lối về.

Nhà thờ đá Tam Đảo

Được xây dựng từ năm 1906, Nhà thờ đá Tam Đảo không chỉ là điểm tựa tâm linh của người dân bản địa mà còn là công trình mang giá trị lịch sử lâu đời. Toàn bộ công trình được dựng bằng đá theo phong cách Gothic đặc trưng của châu Âu với những vòm cửa uốn cong, tháp chuông vươn cao và những bức tường phủ màu thời gian rêu phong. Đặc biệt, có rất nhiều khách sạn gần đây có view nhìn trực diện ra nhà thờ xinh đẹp này.

Kiến trúc độc đáo của Nhà thờ đá Tam Đảo.

Dù là buổi sáng sớm khi mây giăng lối hay chiều tà lúc hoàng hôn buông đỏ rực, chỉ cần đứng vào góc ban công đá cổ kính của nhà thờ là bạn đã có ngay những bức hình ngỡ như đang vi vu giữa một thị trấn châu Âu thu nhỏ.

Cầu Mây Tam Đảo - Tọa độ “săn mây” siêu hot

Nếu đang tìm kiếm một nơi để đắm mình giữa mây ngàn bồng bềnh, Cầu Mây Tam Đảo chính là điểm đến bạn không thể bỏ lỡ. Đúng như tên gọi - nơi đây sở hữu những cây cầu treo, lối đi bằng tre nứa uốn lượn mộc mạc bắc ngang qua vách núi, phía dưới là thung lũng sâu hun hút ngợp sắc xanh của cây cỏ.

Cầu Mây Tam Đảo ngày nhiều mây.

Đặc biệt, nếu ghé thăm Cầu Mây vào những tháng cuối năm (tháng 10 đến tháng 12), du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ nở rộ hòa cùng những bông lau trắng muốt phấp phới trong gió.

Gợi ý tọa độ lưu trú đáng thử cho kỳ nghỉ ở Tam Đảo

Để chuyến đi Tam Đảo trọn vẹn, việc chọn đúng nơi dừng chân là vô cùng quan trọng. Gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn tìm được căn phòng ưng ý nhất!

Chillout Village Tam Dao

Không gian tại Chillout Village mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng riêng tư với những căn chalet thơm nức mùi gỗ tự nhiên, trang bị bồn tắm ngâm mình thư thái và sở hữu ban công rộng mở ôm trọn khung cảnh đồi núi mờ sương.

Chillout Village Tam Dao nhìn từ trên cao.

Đây chắc chắn là chốn dừng chân lãng mạn vô cùng lý tưởng cho các cặp đôi và nhóm bạn đang tìm kiếm một khoảng không yên bình để chiều chuộng bản thân.

Venus Hotel Tam Dao

Venus Hotel Tam Dao ghi điểm bằng phong cách kiến trúc tân cổ điển kiêu kỳ với sắc trắng nhã nhặn nổi bật giữa đại ngàn. Điểm đắt giá nhất ở khách sạn Tam Đảo này chính là các hạng phòng đều sở hữu ban công kính tràn viền - nơi bạn chỉ cần vươn tay là đã chạm tới dải sương mờ hay biển mây cuồn cuộn vào mỗi sáng sớm.

Vẻ ngoài sang trọng của Venus Hotel Tam Dao.

Sau một ngày lang thang phố núi, thả mình giữa hồ bơi vô cực bốn mùa ngắm hoàng hôn buông xuống thung lũng hay nhâm nhi ly cocktail ấm nồng tại nhà hàng sang trọng sẽ là cách tuyệt vời nhất để nuông chiều bản thân trong kỳ nghỉ này.

Kết

Tam Đảo vẫn luôn ở đó, dịu dàng và bình yên. Chuyến ghé thăm của bạn sẽ thêm phần trọn vẹn khi bạn tìm được cho mình một chốn dừng chân ấm cúng, vừa sở hữu góc nhìn ôm trọn thiên nhiên thơ mộng, vừa tối ưu được ngân sách.

Hy vọng những mẹo đặt khách sạn Tam Đảo view đẹp, giá tốt cùng các gợi ý trên đã giúp bạn tự tin lên lịch trình cho kỳ nghỉ sắp tới. Còn chần chừ gì mà không mở ngay ứng dụng Traveloka để săn deal phòng giá ưu đãi nhất!