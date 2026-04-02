Mở tuyến du lịch biển xuyên vùng di sản giữa Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ

Các tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Từ ngày 1/4, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng chính thức triển khai phương án vận tải hành khách xuyên vùng di sản, khai thông tuyến du lịch biển giữa Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ.

Đây là bước đi quan trọng trong việc cụ thể hóa cam kết giữa hai địa phương nhằm phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh khẳng định việc “khai thông” tuyến du lịch này không chỉ mở ra tiềm năng phát triển lớn cho hai địa phương mà còn góp phần nâng cao giá trị khai thác di sản.

Theo Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử, sau khi quy chế có hiệu lực, mỗi ngày Vịnh Hạ Long dự kiến đón thêm từ 5.000 đến 6.000 lượt khách và trên 50 tàu nghỉ đêm từ phía Vịnh Lan Hạ sang.

Để đảm bảo vận hành hiệu quả, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thống nhất tiêu chuẩn phương tiện.

Đặc biệt, các tàu du lịch phải đáp ứng nghiêm ngặt các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo Thông tư số 66/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng dành cho tàu lưu trú, nhà hàng nổi.

Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi tối đa về thủ tục cấp phép và liên thông giữa hai vịnh, các lực lượng chức năng như biên phòng, cảnh sát đường thủy và Cảng vụ sẽ tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự và môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh.

Việc thực hiện quy chế phối hợp (đã được ký kết ngày 26/3/2026) đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xóa bỏ rào cản địa giới hành chính trong phát triển du lịch, tạo ra sản phẩm liên vùng hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế.

Vào ngày 4/4 tới đây, vé sẽ chính thức được bán tại Cảng tàu Tuần Châu và Cảng tàu Quốc tế Hạ Long.

Theo Vietnam+