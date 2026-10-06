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Một số nội dung trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ngày 5/10/2026.
Theo nhandan.vn
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Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.
Sáng 5/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Chủ tịch Quốc hội...
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