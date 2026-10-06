Một số nội dung trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Không thể nhân danh nhân quyền để đánh tráo bản chất, bao che khủng bố

2026-10-06 09:49:00 Ngày 28/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn...

Để dân chủ trở thành động lực phát triển

2026-10-06 06:40:00 baophutho.vn Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập...

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên gắn với...

2026-10-05 17:38:00 baophutho.vn Chiều 5/10, Đảng ủy xã Đoan Hùng phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo “Công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khai mạc...

2026-10-05 10:30:00 Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

2026-10-05 09:58:00 Sáng 5/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Chủ tịch Quốc hội...

Ấm áp nghĩa tình từ “Căn nhà cấp ủy”

2026-10-05 09:27:00 baophutho.vn Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí...