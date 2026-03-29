Mức phạt xe máy, ôtô vượt rào chắn đường sắt tăng gấp 4-6 lần

Từ ngày 15/5, xe máy vượt rào chắn đường sắt bị phạt tối đa 6 triệu đồng, tước bằng thay vì một triệu, ôtô nhận mức 20 triệu thay vì 5 triệu đồng như trước.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực từ ngày 15/5, sau khi Nghị định 100/2019 được bãi bỏ - đưa hệ thống xử phạt giao thông theo hướng chuyên ngành thay vì tổng hợp như trước.

Điều 13 quy định mức phạt tăng gấp 3-4 lần so với quy định cũ với các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường sắt tại đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt.

Mức phạt cụ thể như sau:

Hành vi Nghị định 81/2026 Nghị định 100/2019 Người đi bộ vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển Cảnh cáo Đi bộ cố tình vượt khi rào chắn đã đóng; vượt đường ngang khi đèn cảnh báo đã bật; không chấp hành chỉ dẫn báo hiệu hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường 200.000-300.000 60.000-100.000 Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn, biển án hiệu, vạch kẻ khi qua đường ngang, cầu chung 300.000-500.000 80.000-100.000 Điều khiển môtô, gắn máy kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự dừng đỗ trong khu vực đường ngang, cầu chung. 800.000-1 triệu 200.000-300.000 Điều khiển môtô, gắn máy (kể cả xe máy điện), xe tương tự vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi các thiết bị đang dịch chuyển, đèn đỏ cảnh báo bật; không chấp hành biển báo, chỉ dẫn của nhân viên gác đường. 4-6 triệu Tước giấy phép 1-3 tháng 600.000-1 triệu Điều khiển xe ôtô, các loại xe tương tự ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng dừng xe, đỗ, quay đầu trong khu vực đường ngang, cầu chung 6-8 triệu 800.000-1 triệu Điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng vượt rào khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật; không chấp hành chỉ dẫn biển báo, hiệu lệnh của nhân viên gác đường 8-10 triệu Tước giấy phép 1-3 tháng 1-2 triệu Điều khiển ôtô, xe tương tự vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi thiết bị đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn báo hiệu, hướng dẫn của nhân viên đường sắt 18-20 triệu Tước giấy phép 1-3 tháng 3-5 triệu Điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ làm hỏng cần chắn, giàn chắn, thiết bị khác tại đường ngang, cầu chung. Điều khiển xe bánh xích, xe lu bánh sắt, phương tiện chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, quá khổ qua đường ngang mà không báo cho cơ quan quản lý. 20-25 triệu Tước giấy phép 1-3 thángBuộc khôi phục tình trạng ban đầu với người làm hỏng cần, giàn chắn, thiết bị cầu ngang, đường chung 5-7 triệu

Đơn vị: VNĐ

Điều 15 quy định mức phạt 300.000-500.000 đồng áp dụng với người thực hiện các hành vi vi phạm, trừ nhân viên đường sắt hoặc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ: đi, đứng, nằm ngồi hoặc thực hiện hành vi khác trên đường sắt, trong cầu, hầm dành riêng cho đường sắt, trừ nhân viên hoặc người đang làm nhiệm vụ; vượt tường rào, hàng rào ngăn cách đường sắt với khu vực xung quanh.

Mức phạt trên cũng áp dụng với người để súc vật đi qua đường sắt hoặc kéo xe qua đường sắt mà không có người điều khiển; đi, đứng, nằm, ngồi trên nóc toa xe, đầu máy, đu bám, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy; mở cửa lên xuống tàu, đưa đầu ra ngoài toa xe khi tàu đang chạy; phơi rơm rạ, nông sản, vật phẩm trên các công trình đường sắt; để rơi vãi đất, cát, các loại vật tư vật liệu trên đường sắt.

Ảnh minh họa.

Mạng lưới đường sắt quốc gia dài hơn 3.140 km nhưng có tới gần 5.000 điểm giao cắt với đường bộ. Trong số này, hơn 3.000 lối đi tự mở chưa được rào chắn; khoảng 700 đường ngang có hệ thống cảnh báo tự động và hơn 600 đường ngang có người gác. Đây được xem là những điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.

Đơn cử, hôm 6/3, tại Quảng Ngãi, ôtô đầu kéo băng qua đường ngang ở xã Vệ Giang thì mắc kẹt trước rào chắn, đúng lúc tàu SE8 lao tới tông trực diện khiến phương tiện vỡ đôi, hai tài xế bị thương. Trước đó ngày 25/2, tại Hà Nội, xe tải đang rẽ qua đường ngang có chắn tự động ở xã Ngọc Hồi thì barie tự động hạ xuống khiến phương tiện mắc kẹt trên ray và bị tàu SE3 đâm, tài xế tử vong, một người bị đa chấn thương.

Theo vnexpress.net