Mỹ thu hồi hơn 300.000 thị thực, siết du lịch sinh con

{title}
{publish}
{head}
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20-10 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 300.000 thị thực kể từ tháng 1-2025, trong đó có khoảng 4.000 trường hợp liên quan đến hoạt động “du lịch sinh con”.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 300.000 thị thực nhập cảnh. Ảnh: Reuters
Số thị thực bị thu hồi đã tăng mạnh từ hơn 175.000 trường hợp tính đến ngày 10-8 lên hơn 300.000 trường hợp hiện nay. Trước đó, vào tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ từng công bố thu hồi hơn 100.000 thị thực, mức cao nhất tại thời điểm đó.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott khẳng định Washington áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật, gian lận thị thực hoặc bị xác định là gây nguy cơ đối với an ninh quốc gia.
Theo số liệu được công bố, phần lớn các trường hợp thu hồi thị thực liên quan đến hành vi phạm tội hoặc những lo ngại về an toàn công cộng. Trong đó, 25% liên quan đến hành hung và các hành vi tương tự, 22% liên quan đến lái xe khi có nồng độ cồn vượt mức cho phép, trong khi trộm cắp và các hành vi liên quan đến ma túy, mỗi nhóm chiếm 7%.
Đáng chú ý, khoảng 4.000 trường hợp bị thu hồi thị thực liên quan đến hoạt động “du lịch sinh con”, tức việc phụ nữ mang thai sử dụng thị thực du lịch đến Mỹ để sinh con nhằm giúp con được hưởng quốc tịch Mỹ theo quy định về quyền công dân nơi sinh. Các trường hợp bị xử lý bao gồm cả những người trực tiếp thực hiện và tiếp tay cho hoạt động này.
Chiến dịch siết chặt thị thực còn nhắm vào một số người nước ngoài tham gia biểu tình ủng hộ Palestine hoặc có những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội. Washington cũng tăng cường kiểm tra tài khoản trực tuyến của người xin thị thực.
Trong khi chính quyền Tổng thống Trump khẳng định các biện pháp này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và thực thi pháp luật, các tổ chức nhân quyền lo ngại việc gia tăng các rào cản và chi phí thị thực có thể gây khó khăn cho cả những người nhập cư hợp pháp.
Bộ Ngoại giao Mỹ chưa công bố thông tin chi tiết về quốc tịch của những người bị thu hồi thị thực.
https://hanoimoi.vn/my-thu-hoi-hon-300-000-thi-thuc-siet-du-lich-sinh-con-1762071.html
Theo hanoimoi.vn
Những ngày qua, làn sóng biểu tình lan rộng ở nhiều thành phố của Pháp không chỉ gây xáo trộn đời sống kinh tế và xã hội, mà còn làm gia tăng sức ép lên thị trường tài chính.
Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos kết thúc vào ngày 19/10, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, trong bối cảnh người dân Mỹ lo...
Chính quyền Pháp ngày 19-10 (giờ địa phương) áp lệnh giới nghiêm tại một số khu vực ở Paris, Lille, Nice và nhiều địa phương khác, sau khi bạo loạn và cướp bóc bùng phát cuối...
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 19/10 xác nhận đã có các cuộc thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc vào tháng 11 tới.
Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa khép lại tại Bangkok (Thái Lan) mà chưa đưa ra được những giải pháp cụ thể cho các nước đang...
Một máy bay của hãng hàng không Austrian Airlines trên hành trình từ Tel Aviv (Israel) đến Vienna (Áo) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Sofia của Bulgaria sau khi nhận...
Thâm hụt ngân sách Liên bang Mỹ trong năm tài khóa 2026 tiến sát mốc 2.000 tỷ USD, trong khi chi phí trả lãi nợ công lập kỷ lục và nhu cầu quốc phòng tiếp tục gia tăng. Những...