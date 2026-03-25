Nam A Bank Phú Thọ khai trương điểm giao dịch số ONEBANK Âu Cơ

Ngày 25/3, Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Phú Thọ chính thức khai trương và đưa vào hoạt động điểm giao dịch số ONEBANK Âu Cơ tại số 85 đường Nguyễn Du, phường Phong Châu.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương điểm giao dịch.
Tại điểm giao dịch khách hàng có thể thực hiện đa dạng giao dịch một cách nhanh chóng, thuận tiện như: Nộp, rút tiền từ tài khoản của nhiều ngân hàng qua mã QR Code; gửi tiết kiệm, mở tài khoản, thanh toán hóa đơn điện, nước, thanh toán thẻ, chuyển khoản... Hệ thống vận hành liên tục 24/7, kể cả ngày lễ, Tết, giúp khách hàng linh hoạt thời gian.
Đây là điểm giao dịch thứ 5 được đưa vào hoạt động tại Phú Thọ, góp phần mở rộng mạng lưới dịch vụ ngân hàng số, mang đến cho người dân địa phương những trải nghiệm tài chính hiện đại, nhanh chóng và tiện ích.
Khách hàng thực hiện giao dịch tại ONEBANK Âu Cơ.
Sở hữu mô hình ONEBANK thế hệ mới với không gian giao dịch hiện đại, tích hợp công nghệ số thông minh, Nam A Bank mang lại trải nghiệm tài chính nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, đúng với phương châm “Ngân hàng đẹp - Dịch vụ tốt”.
Bích Liên - Đặng Khánh
