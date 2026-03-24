Nắm chắc những điểm mới về thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Các cơ sở giáo dục đã và đang xây dựng kế hoạch quán triệt quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho học sinh. Yêu cầu đặt ra tất cả học sinh đều nắm chắc quy chế, nhất là những điểm mới của kỳ thi để tránh vi phạm không đáng có.

Giờ học của học sinh Trường trung học phổ thông Lê Văn Thịnh (tỉnh Bắc Ninh).

Giảm bớt thủ tục cho thí sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT ngày 9/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cho biết, quy chế thi năm nay được sửa đổi các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm phù hợp việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và thanh tra tỉnh.

Đồng thời, điều chỉnh một số quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp và thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo đó, hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại duy nhất là “Giấy báo dự thi” do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp; tích hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành “Giấy chứng nhận kết quả thi”, do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Quy định mới cho phép giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Cùng với đó, điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng; tất cả các bài thi có thay đổi điểm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại.

Điều chỉnh các diện ưu tiên theo hướng phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đồng nhất với các đối tượng ưu tiên trong công tác tuyển sinh, tạo thuận lợi cho việc rà soát của các đơn vị ngay từ khâu đăng ký dự thi.

Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi; trong đó tối ưu hóa việc truyền dữ liệu giữa các Hội đồng thi và Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua hệ thống quản lý thi, giảm bớt các công việc thủ công (như gửi đĩa CD qua đường bưu điện), góp phần tăng tốc độ xử lý.

Linh hoạt cách thức quán triệt quy chế

Theo Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông A Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình) Lương Văn Dương, hiện nay, bên cạnh công tác tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh, trường chú trọng quán triệt quy chế thi đến với cán bộ, giáo viên, học sinh.

Tháng 3/2026, thông qua các cuộc họp lãnh đạo chủ chốt và hội nghị cơ quan, trường tổ chức quán triệt quy chế thi đối với cán bộ, giáo viên. Với học sinh, trường phổ biến trong tiết sinh hoạt dưới cờ.

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quy chế thi, thầy Dương cho rằng, hoạt động thanh tra, kiểm tra phù hợp với phân cấp quản lý mới; quy trình đăng ký hồ sơ của thí sinh lớp 12 có thay đổi theo hướng thuận lợi...

Phó Hiệu trưởng Phạm Thị Thu Thủy, Trường trung học phổ thông Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ, hiện nay, trường tập trung cao độ phổ biến quy chế thi nhằm bảo đảm tính chính xác và thống nhất.

Đối với giáo viên, trường tổ chức tập huấn kỹ thuật coi thi, nhất là các quy trình mới về xử lý phiếu trả lời trắc nghiệm và biên bản phòng thi. Trong khi đó, học sinh sẽ được quán triệt trực tiếp tại các buổi sinh hoạt lớp, nhấn mạnh các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi để tránh vi phạm đáng tiếc.

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lê Văn Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) Nguyễn Khắc Thiết cho biết, trường thực hiện nguyên tắc “4 đúng-3 không”: Đúng quy chế, đúng quy trình, đúng vị trí, đúng thời điểm; không lơ là, không tự ý, không gây áp lực thái quá. Vì vậy, trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên phải nắm vững nguyên tắc này để phổ biến đến học sinh.

Nhà trường tổ chức các buổi học tập quy chế chuyên sâu, yêu cầu học sinh ký cam kết không vi phạm, nhất là lỗi mang thiết bị công nghệ cao vào phòng thi...

