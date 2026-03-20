Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xã Tây Cốc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số ở cơ sở, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đang khẳng định vai trò là đầu mối quan trọng trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC).

Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của UBND xã gần 2.300 thủ tục; trong đó, cấp tỉnh gần 1.900 thủ tục, cấp xã hơn 400 thủ tục. Công tác kiểm soát TTHC được thực hiện chặt chẽ; cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” duy trì hiệu quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thường xuyên được rà soát, chấn chỉnh, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 3.587 hồ sơ, trong đó có 3.442 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết 3.513 hồ sơ. Công tác kiểm soát tiến độ được thực hiện nghiêm túc với 3.484 hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn, chỉ 29 hồ sơ quá hạn do lỗi hệ thống phần mềm dịch vụ công; hiện còn 74 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Những kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC tại địa phương.

Lãnh đạo UBND xã kiểm tra hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công.

Tại Trung tâm, người dân khi đến thực hiện TTHC đều được cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, rà soát, phân loại và chuyển các bộ phận chuyên môn giải quyết theo quy định. Anh Nguyễn Việt Cường (khu 1) chia sẻ: khi thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ, anh được hướng dẫn cụ thể về quy trình, thời gian giải quyết; kết quả được trả đúng hẹn, không phát sinh vướng mắc, tạo sự hài lòng.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ như sử dụng phần mềm một cửa, kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp. 100% cán bộ tại Trung tâm chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc, ký cam kết không vi phạm các quy định trong quá trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Người dân đến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công xã

UBND xã cũng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm như hệ thống mạng riêng, máy tính, máy scan, thiết bị ký số, hệ thống giám sát camera, bảng niêm yết công khai TTHC, phí, lệ phí, máy lấy số thứ tự tự động... Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thực thi nhiệm vụ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cho biết: Trung tâm xác định mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm phục vụ, không chỉ giải quyết TTHC mà còn là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền với người dân.

Trong quá trình triển khai, Trung tâm chủ động rà soát, đơn giản hóa TTHC; đánh giá tính cần thiết, hiệu quả, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp. Đặc biệt chú trọng các TTHC phát sinh thường xuyên, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; kiến nghị loại bỏ những quy định còn là rào cản, góp phần tiết kiệm chi phí, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trên cơ sở danh mục TTHC do cấp tỉnh công bố, Trung tâm đã cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ, chính xác tại trụ sở, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện.

Với những kết quả đạt được, xã Tây Cốc đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững trong thời gian tới.

Thu Hà


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trung tâm Phục vụ Hành chính công Cải cách hành chính Cải cách thủ tục hành chính hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nâng cao hiệu quả Cải thiện môi trường đầu tư Quản lý nhà nước Cán bộ công chức
Nở rộ dịch vụ “ăn theo” mùa lễ hội

Nở rộ dịch vụ “ăn theo” mùa lễ hội
2026-03-20 18:14:00

baophutho.vn Những năm gần đây, đi lễ đầu năm không chỉ là thói quen của một số ít người như trước mà gần như đã trở thành phong trào chung, thành nhu cầu...

Tôn vinh truyền thống văn hóa dân tộc

Tôn vinh truyền thống văn hóa dân tộc
2026-03-20 06:53:00

baophutho.vn Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 là dịp để mỗi người con đất Việt trở về với cội nguồn...

