Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Nắng nóng tiếp tục lập kỷ lục tại châu Âu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng

Đợt nắng nóng lịch sử tại châu Âu tiếp tục dịch chuyển sang Trung và Đông Âu, trong khi nhiều quốc gia ghi nhận các mức nhiệt kỷ lục mới, gây cháy rừng và làm tê liệt một phần hạ tầng giao thông.

Nắng nóng tiếp tục lập kỷ lục tại châu Âu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng

Người dân tránh nóng bên hệ thống phun sương ở Budapest, Hungary, ngày 24/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Pháp, số ca tử vong liên quan nắng nóng trong những ngày cao điểm vừa qua đã lên tới hơn 1.000 người, vượt mức bình thường. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Sebastien Lecornu đã triệu tập cuộc họp đặc biệt của nội các để đánh giá công tác ứng phó và chuẩn bị các biện pháp đối phó trong thời gian tới, khi Cơ quan khí tượng Pháp cảnh báo nước này có thể phải đối mặt với một đợt nắng nóng mới trong tháng 7.

Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ tại Trung và Đông Âu. Đức ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay là 41,70C tại Coschen, gần biên giới Ba Lan. Ba Lan cũng ghi nhận mức nhiệt 40,50C tại thị trấn Slubice, được coi là mức cao nhất trong lịch sử nước này, vượt kỷ lục tồn tại hơn một thế kỷ, trong khi cơ quan khí tượng vẫn đang xác minh số liệu. Cộng hòa Séc tiếp tục lập kỷ lục mới với 41,90C.

Nắng nóng đã gây nhiều tác động đến đời sống và hạ tầng. Tại thành phố Leipzig của Đức, toàn bộ mạng lưới tàu điện đã phải tạm ngừng hoạt động đến rạng sáng 29/6 sau khi nhiệt độ quá cao làm lớp vật liệu kết dính tại nhiều đoạn đường ray và điểm chuyển hướng bị nóng chảy, khiến hệ thống không còn bảo đảm an toàn khai thác. Hoạt động xe buýt vẫn được duy trì nhưng có thể bị chậm hoặc hủy chuyến.

Tại nhiều khu vực khác ở Đức, cháy rừng bùng phát ở những vùng còn sót lại đạn dược từ Chiến tranh thế giới thứ hai, gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa do nguy cơ phát nổ. Hệ thống giao thông đường sắt cũng chịu ảnh hưởng khi nhiều hạ tầng bị biến dạng vì nhiệt độ quá cao.

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng đang có xu hướng xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và lan rộng hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Nhiều chuyên gia khí hậu cảnh báo châu Âu hiện là một trong những khu vực chịu tác động rõ rệt nhất, với tốc độ nóng lên nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Các chuyên gia nhấn mạnh, trong bối cảnh các đợt nắng nóng ngày càng cực đoan, các quốc gia cần tăng cường hệ thống cảnh báo sớm, cải thiện hạ tầng đô thị và triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt đối với người cao tuổi và nhóm dễ tổn thương.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Nắng nóng Tổ chức Khí tượng Thế giới Châu Âu Kỷ lục Chiến tranh Thế giới thứ hai Đông Âu Hạ tầng giao thông Nghiêm trọng WMO Cháy rừng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Căng thẳng leo thang tại Eo biển Hormuz

Căng thẳng leo thang tại Eo biển Hormuz
2026-06-29 07:18:00

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz từ mức “trung bình” lên...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long