Nga cam kết thúc đẩy hợp tác quốc tế về năng lượng hạt nhân hòa bình

Ngày 25/9, tại Thủ đô Moscow, Liên bang Nga, Diễn đàn “Tuần lễ Nguyên tử Toàn cầu” kết thúc ngày làm việc đầu tiên với hàng chục phiên thảo luận chuyên đề và hàng loạt thỏa thuận được ký kết. Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố bước phát triển mang tính cách mạng trong năng lượng hạt nhân hòa bình.

Sự tham dự Diễn đàn của Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi, Tổng Giám đốc Hiệp hội Hạt nhân Thế giới (WNA) Samy Bilbao y León, nguyên thủ, lãnh đạo cao cấp nhiều quốc gia và 10.000 đại biểu từ 118 quốc gia cho thấy tầm quan trọng của sự kiện và sự quan tâm của các nước đối với nội dung và mục tiêu mà Diễn đàn đề ra.

“Tuần lễ Nguyên tử Toàn cầu” tại LB Nga - Diễn đàn hợp tác của các nước yêu chuộng hòa bình.

Trong phát biểu chào mừng tại Phiên khai mạc, ông Rafael Mariano Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), khẳng định, Diễn đàn là cơ hội để các nước cùng nhau xem xét hiệu quả hợp tác, khẳng định những bước tiến trong lĩnh vực hạt nhân, bảo đảm hòa bình năng lượng hạt nhân, nỗ lực để không có rủi ro về phổ biến vũ khí hạt nhân: "Khi chúng ta nói đến năng lượng hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, điều đó có nghĩa là, ở bất kỳ nơi nào nếu có một dự án hạt nhân đang được xây dựng, thì cũng sẽ có sự bảo đảm rằng năng lượng hạt nhân chỉ mang lại những điều tốt đẹp. Rằng sẽ không có rủi ro nào liên quan đến phổ biến vũ khí hạt nhân và các tiêu chuẩn cao nhất sẽ luôn được tuân thủ... Tất cả những điều này đòi hỏi sự hợp tác".

Các phát biểu tại Diễn đàn đều tập trung khẳng định, sự tiếp cận bình đẳng với công nghệ, trong đó có năng lượng hạt nhân, vì mục đích hòa bình là nhân tố quan trọng bảo đảm sự phát triển toàn cầu năng động, công bằng và bền vững.

Tại diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố bước phát triển mang tính cách mạng trong năng lượng hạt nhân hòa bình. Ông cho biết, hệ thống điện hạt nhân chu trình nhiên liệu khép kín đầu tiên sẽ vận hành ở tỉnh Tomsk vào năm 2030, tận dụng tới 95% lượng nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Nga cam kết hợp tác quốc tế, thúc đẩy tiếp cận bình đẳng công nghệ hạt nhân hòa bình, đồng thời duy trì an toàn và chống phổ biến vũ khí hạt nhân: "Cần tiếp tục tăng cường các yêu cầu về an toàn và độ tin cậy ở mọi giai đoạn của chu trình hạt nhân, từ khai thác uranium, vận hành lò phản ứng, đến xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ. Đồng thời, cơ chế quản lý trong lĩnh vực này phải được thiết kế sao cho duy trì sự cân bằng hợp lý giữa phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và củng cố chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân".

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Lãnh đạo Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và nguyên thủ, lãnh đạo nhiều quốc gia thảo luận tại Diễn đàn “Tuần lễ Nguyên tử Toàn cầu”

Theo dự báo của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), đến giữa thế kỷ này, tổng công suất của tất cả các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới có thể tăng hơn 2,5 lần, đạt gần 1.000 gigawatt. Đặc biệt, nhu cầu gia tăng đối với năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình chủ yếu sẽ đến từ các quốc gia thuộc Nam bán cầu và phương Đông, nơi đang củng cố tiềm lực công nghệ và công nghiệp.

Diễn ra trong 4 ngày từ 25 đến 28/9, Diễn đàn “Tuần lễ Nguyên tử Toàn cầu” là sự kiện lớn nhất dành cho ngành hạt nhân và các lĩnh vực liên quan. Trong ngày 26/9 sẽ diễn ra Phiên toàn thể cùng hàng loạt phiên thảo luận bàn tròn. Đoàn Việt Nam sẽ có bài tham luận tại một số phiên thảo luận chuyên đề.

