Ngày 15/3: Hơn 2,7 triệu cử tri Phú Thọ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày mai (15/3), cùng với gần 79 triệu cử tri cả nước, hơn 2,7 triệu cử tri của tỉnh Phú Thọ sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Trong cuộc bầu cử lần này, toàn tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 924 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Có 3.705 tổ bầu cử ở 3.705 khu vực bỏ phiếu với 56.255 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử.

Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3.

Sau hiệp thương lần thứ 3, có 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Phú Thọ, 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 5.074 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Cử tri tỉnh Phú Thọ sẽ bầu ra 17 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh, 3.062 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, các nội dung công việc chuẩn bị bầu cử đã được tỉnh Phú Thọ hoàn thành theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ thời gian. Theo đó, các điểm bỏ phiếu được bố trí hợp lý, trang nghiêm, đúng quy cách, thuận tiện cho cử tri đi bỏ phiếu. Hệ thống bàn ghế, hòm phiếu, phòng bỏ phiếu kín, sơ đồ hướng dẫn, danh sách niêm yết được chuẩn bị đầy đủ.

Pa-nô, biểu ngữ tuyên truyền về ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 21, xã Bản Nguyên.

Trước ngày bầu cử, các địa phương đã tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử trình bày chương trình hành động. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, nắm vững quy trình và thủ tục bầu cử...

Cùng với đó, các lực lượng chức năng đã xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ và đúng pháp luật.

Không khí của ngày hội toàn dân lan tỏa khắp các tuyến phố ở Việt Trì.

Công tác chuẩn bị bầu cử đã được các địa phương thực hiện chu đáo, đúng kế hoạch; nhiều nội dung hoàn thành sớm hơn dự kiến. Đây là tiền đề quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Đinh Vũ