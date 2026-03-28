“Ngày thứ Bảy vì dân” ở Thanh Ba

Để giải quyết những tồn tại sau sắp xếp, sáp nhập, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và hiện thực hóa tinh thần “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, xã Thanh Ba đã thành lập mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân”. Mô hình ra đời từ yêu cầu thực tiễn, đáp ứng nhiệm vụ cải cách hành chính. Những kết quả bước đầu đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, góp phần bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền cơ sở.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Ba tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp vào thứ Bảy hàng tuần.

Chia sẻ với chúng tôi về mô hình, đồng chí Đỗ Minh Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Ba cho biết: Sau khi thực hiện sáp nhập, chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, địa phương gặp không ít khó khăn, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân. Nhiều hồ sơ tồn đọng, có trường hợp không thể giải quyết xong trong ngày làm việc. Từ thực tế đó, xã đã xây dựng mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân” nhằm giải quyết kịp thời các TTHC tồn đọng, đồng thời xử lý các hồ sơ phát sinh vào ngày nghỉ để phục vụ người dân ở xa, người yếu thế không có điều kiện đi lại trong ngày thường.

Mô hình được UBND xã giao Trung tâm Phục vụ hành chính công làm đầu mối tham mưu, phối hợp với các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện vào thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 17/1/2026; thời gian làm việc buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Nội dung tập trung giải quyết TTHC ở các lĩnh vực: Tư pháp - hộ tịch; đất đai - xây dựng; giáo dục - văn hóa - nội vụ.

Trong quá trình triển khai, từ ngày 17/1 đến 26/3, Trung tâm đã thực hiện trực 9 ngày làm việc, tiếp nhận 105 hồ sơ. Tất cả hồ sơ đều được trả đúng hạn hoặc sớm hơn quy định, không có tình trạng tồn đọng, không phát sinh phản ánh, kiến nghị liên quan đến thái độ phục vụ. Trung tâm cũng hỗ trợ tư vấn pháp lý về TTHC cho 90 lượt người, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Người dân tranh thủ ngày nghỉ thứ Bảy đến xã Thanh Ba làm các TTHC.

Theo anh Phí Văn Hiếu, người dân xã Đông Thành, thông thường cơ quan nhà nước nghỉ làm việc vào thứ Bảy, nhưng tại xã Thanh Ba, cán bộ vẫn làm việc tích cực để hỗ trợ công dân. Vì vậy, anh thường tranh thủ ngày nghỉ để đến giải quyết thủ tục. Đây là điểm rất thuận lợi cho những người bận rộn trong tuần. Đánh giá về thái độ phục vụ, anh Hiếu bày tỏ: Cán bộ ở đây rất nhiệt tình, trách nhiệm; việc giải quyết hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả hơn trước rất nhiều.

Cùng chung cảm nhận, chị Cao Thị Minh, ở khu 5, xã Thanh Ba phấn khởi cho biết: Việc giải quyết hồ sơ vào ngày nghỉ là chủ trương đúng đắn, đáp ứng nhu cầu của người dân không thể đi làm thủ tục trong giờ hành chính. Dù là ngày nghỉ, nhưng cán bộ, công chức vẫn làm việc tận tình, chu đáo; quy trình hướng dẫn rõ ràng, giải quyết nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân.

Theo ghi nhận, người dân địa phương đánh giá cao sự tận tụy, tinh thần vì dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức xã Thanh Ba. Việc duy trì làm việc vào ngày thứ Bảy để giải quyết TTHC không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc mà còn xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, gần dân, vì dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Ba chia sẻ: Thời gian đầu triển khai, đơn vị cũng có nhiều băn khoăn, tuy nhiên, khi đã thống nhất chủ trương, đội ngũ cán bộ, công chức quyết tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Dù không có ngày nghỉ thứ Bảy, mọi người đều chủ động sắp xếp công việc gia đình để hoàn thành nhiệm vụ. Không những vậy, Trung tâm còn thành lập Tổ hỗ trợ pháp lý để hướng dẫn, giải đáp các thủ tục phức tạp ngay tại chỗ. Hiệu quả lớn nhất chính là sự hài lòng, tin tưởng của người dân. Đây cũng là động lực để đơn vị tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng mô hình trong thời gian tới.

Sự hài lòng của người dân là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân”. Mô hình không chỉ góp phần giải quyết TTHC nhanh chóng mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền cơ sở. Đây là mô hình cần được nghiên cứu, nhân rộng trong thời gian tới, nhất là ở những địa phương còn tồn đọng nhiều TTHC sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Huy Thắng