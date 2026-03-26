Ngoại binh đẳng cấp châu Âu bất ngờ gia nhập đội bóng Việt Nam

Ngoại binh đã từng thể hiện được năng lực ở giải bóng đá Anh - Izzy Groves sẽ góp mặt trong thành phần CLB nữ TP.HCM tham dự vòng tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025/2026.

CLB nữ TP.HCM đang có mặt ở Lào để chuẩn bị tham dự trận tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025/2026 gặp Naegohyang (Triều Tiên).

Izzy Groves đối đầu đội nữ Arsenal khi còn thi đấu ở Anh. Ảnh: FA

Để chuẩn bị cho trận đấu này, CLB nữ TP.HCM đã đăng ký thêm ba cầu thủ ngoại gồm Izzy Groves, Rielly Chesna Marie, Joelma Church Alves Gabriel. Bên cạnh đó, đội cũng giữ lại hậu vệ Samia Ouni từ vòng đấu bảng.

Trong số bốn ngoại binh của CLB nữ TP.HCM trong trận đấu sắp tới, Izzy Groves là cái tên gây chú ý lớn nhất khi từng thể hiện được năng lực ở giải bóng đá nữ của Anh với những lần đối đầu Arsenal, Liverpool. Ngoài ra, Izzy Groves cũng đang là thành viên ĐT nữ Jamaica, đội bóng đã gây ấn tượng mạnh ở World Cup nữ 2023.

Ở mùa giải trước, CLB nữ TP,HCM gây bất ngờ khi vượt qua Abu Dhabi Country Club (UAE) ở tứ kết. Dù bị đối thủ dẫn trước 3 bàn nhưng CLB nữ TP.HCM chơi kiên cường để giành chiến thắng ngược với tỉ số 5-4.

Trận đấu CLB nữ TP.HCM gặp Naegohyang (Triều Tiên) sẽ diễn ra lúc 15h ngày 28/3 trên sân vận động quốc gia Lào.

Theo vov.vn


Tự hào truyền thống thể thao Đất Tổ

Tự hào truyền thống thể thao Đất Tổ
2026-03-27 06:40:00

baophutho.vn Nhìn lại chặng đường 8 thập kỷ qua, chúng ta càng thêm tự hào về những giá trị mà nền TDTT cách mạng đã đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo...

Italy tiến sát vé dự World Cup

Italy tiến sát vé dự World Cup
2026-03-27 06:16:00

Tiền vệ Sandro Tonali ghi một bàn và góp một kiến tạo, giúp Italy thắng Bắc Ireland 2-0 ở bán kết play-off World Cup 2026.

