Người Việt tại Israel cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn của chính quyền sở tại

Trong bối cảnh tình hình an ninh tại Israel tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đợt cảnh báo tên lửa trên diện rộng, Đại sứ quán Việt Nam khuyến nghị, cộng đồng người Việt tại Israel thường xuyên theo dõi hướng dẫn của Bộ tư lệnh Mặt trận Nội địa theo khu vực cư trú và chuẩn bị sẵn phương án tiếp cận nơi trú ẩn gần nhất.
Đại sứ quán Việt Nam tại Tel Aviv, Israel.
Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel chiều 30/3, trong những ngày gần đây, tình hình an ninh tại Israel tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đợt cảnh báo tên lửa trên diện rộng.
Đáng chú ý, các vụ tấn công nhắm vào khu công nghiệp hóa chất Ne’ot Hovav và tổ hợp lọc dầu Bazan tại Haifa tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ vật liệu nguy hại, ảnh hưởng đến môi trường và an toàn dân cư. Một số khu vực khác cũng ghi nhận sự cố cục bộ, tác động đến hạ tầng dân sự và đời sống người dân.
Trên cơ sở đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel thông báo duy trì chính sách phòng thủ dân sự từ 8 giờ 00 phút ngày 30/3 đến 20 giờ 00 phút ngày 4/4 tới (giờ địa phương), không thay đổi so với giai đoạn trước.
Theo đó, nhiều khu vực tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế như: tạm dừng hoạt động giáo dục trực tiếp; chỉ cho phép tụ tập tối đa 50 người khi bảo đảm nơi trú ẩn đạt chuẩn; các cơ sở làm việc chỉ được phép hoạt động nếu đáp ứng điều kiện an toàn; các bãi biển tiếp tục đóng cửa.
Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán Việt Nam khuyến nghị, cộng đồng người Việt tại Israel thường xuyên theo dõi hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa theo khu vực cư trú và chuẩn bị sẵn phương án tiếp cận nơi trú ẩn gần nhất; tránh xa các khu vực nguy cơ cao như nhà máy hóa chất, khu công nghiệp, sân bay, cảng biển và các hạ tầng trọng yếu.
Nếu ở gần khu vực xảy ra sự cố, hạn chế di chuyển, ở trong nhà, đóng kín cửa và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng; tuyệt đối không tiếp cận, quay phim, chụp ảnh tại các khu vực bị tấn công hoặc có dấu hiệu nguy hiểm.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, tính đến thời điểm này sau hơn 1 tháng xung đột bùng phát, cộng đồng người Việt tại Israel vẫn an toàn.
Theo nhandan.vn
