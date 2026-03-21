Nhà vua Thái Lan phê chuẩn ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng

Chiều 20/3, lễ đón nhận Sắc lệnh Hoàng gia bổ nhiệm ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng diễn ra trong trụ sở đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan

Tại buổi lễ, Tổng Thư ký Hạ viện Thái Lan Siroj Phaetphan đọc Sắc lệnh Hoàng gia bổ nhiệm ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng. Theo Sắc lệnh Hoàng gia, ngày 19/3 vừa qua, Hạ viện Thái Lan đã bỏ phiếu bầu ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan làm Thủ tướng. Theo Điều 158 của Hiến pháp Thái Lan, Nhà vua Maha Vajiralongkorn phê chuẩn bổ nhiệm ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng.

Phát biểu sau khi nhận Sắc lệnh Hoàng gia, Thủ tướng Anutin Charnvirakul bày tỏ biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng của Nhà vua Thái Lan. Ông Anutin Charnvirakul cam kết liêm chính, tận tâm thực hiện nhiệm vụ và luôn đặt lợi ích của quốc gia và người dân Thái Lan lên hàng đầu.

Ông Anutin Charnvirakul nhấn mạnh sự cần thiết của việc giám sát chặt chẽ và nghiêm túc hoạt động của chính phủ để bảo đảm tính minh bạch dựa trên pháp quyền. Ông hy vọng rằng, sự chuyển giao chính phủ sẽ thúc đẩy sự hợp tác hướng tới tương lai và lấy con người làm trung tâm.

Trong phiên họp của Hạ viện ngày 19/3 vừa qua, các nhà lập pháp thảo luận về các ứng cử viên Thủ tướng theo các quy định trong Hiến pháp Thái Lan.

Sau phát biểu của hai ứng cử viên được đề cử là ông Anutin Charnvirakul và ông Natthaphong Ruengpanyawut, lãnh đạo đảng Nhân dân (Prachachon), Hạ viện tiến hành bầu Thủ tướng theo hình thức bỏ phiếu công khai, gọi tên từng Hạ nghị sĩ để xác nhận.

Với 499 Hạ nghị sĩ đương nhiệm, ứng cử viên cần giành được ít nhất 250 phiếu để được bầu làm Thủ tướng.

Ông Anutin Charnvirakul được Hạ viện bầu tiếp tục làm thủ tướng với 293 phiếu ủng hộ, cách xa 119 phiếu của ông Natthaphong Ruengpanyawut. Có 86 phiếu trắng trên tổng số 498 phiếu được bỏ.

Phát biểu tại phiên họp, ông Anutin Charnvirakul kêu gọi sự đoàn kết và hợp tác giữa các đảng vì lợi ích quốc gia. Ông Anutin Charnvirakul khẳng định, Chính phủ mới sẽ điều hành đất nước trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp và ưu tiên phúc lợi của người dân

Cảm ơn về sự ủng hộ của các Hạ nghị sĩ, ông Anutin Charnvirakul nhấn mạnh, các nhà lập pháp là đại diện của người dân Thái Lan. Ông Anutin Charnvirakul mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhánh lập pháp và hành pháp; bày tỏ tin tưởng, với sự hợp tác từ tất cả các bên, Chính phủ mới có thể giải quyết những thách thức đang đặt ra.

Ông Anutin Charnvirakul là một chính trị gia kỳ cựu, từng đảm nhiệm chức Phó Thủ tướng và vị trí lãnh đạo tại các Bộ Y tế công cộng, Thương mại và Nội vụ.

Ông Anutin Charnvirakul được Hạ viện Thái Lan bầu làm Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan vào tháng 9/2025, thay bà Paetongtarn Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm. Sau đó, ông Anutin Charnvirakul đệ trình giải tán Hạ viện và được Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn phê chuẩn.

Trong cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan diễn ra ngày 8/2 vừa qua, đảng Tự hào Thái Lan do ông Anutin Charnvirakul lãnh đạo dẫn đầu với 191 ghế, trong khi đảng Nhân dân về thứ hai với 120 ghế. Sau các cuộc đàm phán, một liên minh gồm 16 đảng do đảng Tự hào Thái Lan đứng đầu được thành lập, chiếm tổng cộng 292 ghế tại Hạ viện.

Theo quy định, danh sách thành viên nội các sẽ được tân Thủ tướng lựa chọn và xác minh tư cách trước khi đệ trình lên Nhà vua Thái Lan phê chuẩn. Trong vòng 15 ngày kể từ khi tuyên thệ nhậm chức, nội các mới phải trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội Thái Lan.

