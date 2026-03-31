Nhiều sở, ngành, địa phương có chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp ở mức cao

Căn cứ số liệu công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công, mới đây, UBND tỉnh Phú Thọ đã thông báo kết quả đánh giá đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Đối với khối sở, ngành, nhiều đơn vị đạt điểm số cao và giữ vị trí dẫn đầu. Tiêu biểu như Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Sở Y tế. Các đơn vị này có tổng điểm trên 91 điểm, đồng thời đạt kết quả tích cực ở nhiều chỉ số thành phần. Trong đó, một số sở, ngành đạt điểm tối đa về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; nhiều đơn vị đạt điểm cao ở chỉ số dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tiến độ giải quyết hồ sơ. Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng là những đơn vị có chỉ số thành phần nổi bật ở các tiêu chí về tiến độ giải quyết, số hóa hồ sơ và chất lượng phục vụ.

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp, hơn 85% hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp được Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc giải quyết trước hạn.

Ở cấp xã, phường, nhiều địa phương đạt điểm số rất cao, trên 97 điểm, như: Lai Đồng, Hiền Quan, Pà Cò, Thọ Văn, Bản Nguyên, Mường Vang, Bao La, Thu Cúc, phường Phong Châu và Vân Sơn. Các địa phương này có kết quả nổi bật trong nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Phần lớn các xã, phường đạt điểm tối đa ở chỉ số công khai, minh bạch; nhiều địa phương đạt mức độ hài lòng cao của người dân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở kết quả xếp hạng, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ số. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ số chưa đạt yêu cầu phải xây dựng kế hoạch khắc phục, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Đồng thời, tỉnh yêu cầu gắn kết quả cải cách thủ tục hành chính với công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thuý Hường