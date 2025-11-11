Ông Trump cảnh báo thảm họa kinh tế nếu Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/11 cảnh báo rằng nước Mỹ sẽ phải đối mặt với “thảm họa kinh tế và an ninh quốc gia” nếu Tòa án Tối cao bác bỏ việc ông sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp đặt các mức thuế quan rộng rãi đối với hầu hết các quốc gia.

Theo Nhà Trắng, chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến phát khoản thanh toán 2.000 USD cho người Mỹ thu nhập thấp và trung bình từ nguồn thu thuế quan, đồng thời sử dụng phần còn lại để giảm nợ công. Ban đầu, chính quyền dự định dùng toàn bộ doanh thu thuế để giảm thâm hụt ngân sách, nhưng hiện nay có thể triển khai khoản cổ tức này nhờ tăng đột biến doanh thu thuế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ phản đối các báo cáo truyền thông về số tiền thuế mà chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả nếu Tòa án Tối cao đồng ý với tòa cấp dưới rằng các mức thuế quan của ông là bất hợp pháp. Ông Trump khẳng định các ước tính hiện tại là quá thấp và nếu phải hoàn trả, con số có thể vượt 2.000 tỷ USD từ doanh thu thuế và đầu tư.

Trước đó, các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ đã nghi ngờ quyền hạn của Tổng thống Donald Trump trong việc áp thuế theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế và cảnh báo rằng việc hoàn tiền cho các nhà nhập khẩu Mỹ có thể gây nên “mớ hỗn độn”.

Hiện chưa rõ thời điểm Tòa án ra phán quyết và liệu các công ty có được hoàn trả hơn 100 tỷ USD thuế theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế đã nộp trong trường hợp Tổng thống thua kiện hay không.

Số liệu chính thức cho thấy chỉ số giá tiêu dùng Mỹ tháng 9 tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do thuế quan vẫn đẩy giá quần áo, đồ gia dụng, nội thất và đồ thể thao tăng. Trong khi đó, giá xăng tăng một phần được bù đắp bởi giảm giá thuê nhà, vé máy bay, khách sạn và ô tô cũ.

