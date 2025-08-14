Ông Zelensky nêu 5 nguyên tắc hòa đàm chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, nguyên tắc quan trọng để hòa đàm với Nga là mọi thảo luận liên quan đến Ukraine phải có sự tham gia của Kiev và phải có một lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters)

Sau cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các bên đã thống nhất “5 nguyên tắc chung” cho tiến trình đàm phán với Nga.

Các nguyên tắc này đã được ông Zelensky nêu trong một bài đăng trên mạng xã hội trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tới tại Alaska.

Thứ nhất là “mọi vấn đề liên quan đến Ukraine phải được thảo luận riêng với Ukraine, chúng ta phải chuẩn bị một khuôn khổ đàm phán 3 bên và phải có một lệnh ngừng bắn”.

Thứ hai là “phải có những bảo đảm an ninh thực sự đáng tin cậy”.

Thứ ba là “Nga không thể có quyền phủ quyết đối với triển vọng gia nhập EU và NATO của Ukraine”.

Thứ tư là “các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sẽ được siết chặt nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Moscow sau cuộc họp vào ngày 15/8 tới tại Alaska”.

Thứ năm là “Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn ngay lập tức sẽ là chủ đề trung tâm trong các cuộc thảo luận giữa ông Putin và ông Trump”.

Những nguyên tắc trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine và châu Âu lo ngại tương lai của Ukraine và an ninh châu Âu có thể sẽ được quyết định tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga sắp tới mà không có sự tham gia của Kiev và châu Âu.

Do vậy, Tổng thống Zelenky và các nhà lãnh đạo châu Âu đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Trump hôm 13/8 nhằm thống nhất quan điểm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết “cuộc trao đổi đã mang lại một số thông điệp”.

Thông điệp đầu tiên là ông Trump đã “rất rõ ràng” về việc Washington muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine trong cuộc gặp sắp tới giữa nhà lãnh đạo Mỹ và người đồng cấp Nga tại Alaska.

“Điều rất quan trọng là một lệnh ngừng bắn được thiết lập trong cuộc gặp này, và chúng tôi ủng hộ sáng kiến đó cùng với việc trao đổi tù binh mới và trao trả các trẻ em Ukraine”, ông Macron nói.

Theo nguồn tin ngoại giao châu Âu, mặc dù không sử dụng thuật ngữ “vô điều kiện”, ông Trump cho biết ông tin rằng một lệnh ngừng bắn sẽ là dấu hiệu thiện chí từ phía Nga.

Yếu tố thứ hai là “vấn đề lãnh thổ liên quan đến Ukraine không thể và sẽ không được đàm phán bởi bất kỳ ai khác ngoài Tổng thống Ukraine”.

Ngoài ra, theo các nhà ngoại giao châu Âu, ông Trump cũng bày tỏ ủng hộ việc đưa ra các đảm bảo an ninh cho Ukraine với sự tham gia của Mỹ.

Một cựu quan chức Mỹ cảnh báo không nên quá tin vào tường thuật từ phía châu Âu, giải thích rằng Tổng thống thường muốn giữ đồng minh ở thế ủng hộ, nhưng mọi việc đều có thể thay đổi khi ông bước vào bàn đàm phán.

Tuy nhiên, châu Âu vẫn tin rằng Washington sẽ áp lệnh trừng phạt mới với Nga nếu cuộc gặp sắp tới giữa ông Trump và ông Putin không đạt được kỳ vọng.

Trong một diễn biến liên quan khác, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexei Fadeev nhấn mạnh nước này giữ nguyên lập trường được Tổng thống Vladimir Putin công bố cách đây hơn một năm về chấm dứt xung đột với Ukraine.

Theo đó, Ukraine phải rút quân khỏi một số khu vực và chính thức thông báo về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Ngoài ra, Kiev cũng phải cam kết giữ thái độ trung lập và không liên kết.

Nguồn dantri.com.vn