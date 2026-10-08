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Palestine chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 28-11

Số lượng danh sách đăng ký tranh cử trong cuộc bầu cử lập pháp Palestine dự kiến diễn ra ngày 28-11 đã tăng lên 9, sau khi Ủy ban Bầu cử Trung ương tiếp nhận thêm một hồ sơ mới mang tên “Palestine cho tất cả”.

Palestine chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 28-11

Palestine chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử lập pháp sau gần hai thập kỷ. Ảnh: Reuters

Ngày 8-10, Ủy ban Bầu cử Trung ương cho biết việc nộp hồ sơ chưa đồng nghĩa với việc danh sách đã được chấp thuận hoặc đăng ký chính thức. Các hồ sơ sẽ tiếp tục được xem xét và xác minh theo quy định pháp luật. Thời hạn đăng ký ứng cử kéo dài đến ngày 13-10.

Trước đó, vào ngày 9-7, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ký sắc lệnh ấn định ngày 28-11 tổ chức bầu cử lập pháp tại Đông Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza. Đây sẽ là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên của Palestine kể từ năm 2006.

Khoảng 2,97 triệu người Palestine đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, trong đó khoảng 1,59 triệu người tại Bờ Tây, 1,24 triệu người ở Gaza và 140.000 người có thẻ căn cước tại Jerusalem.

Tuy nhiên, khả năng tổ chức bầu cử trên toàn bộ lãnh thổ Palestine vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Phó Tổng thống Palestine Hussein al-Sheikh cho biết nếu việc bỏ phiếu bị cản trở tại Gaza hoặc bất kỳ khu vực nào, Palestine sẽ cân nhắc phương án thay thế, trong đó có việc thành lập Hội đồng Quốc gia Palestine trên cơ sở đồng thuận.

Cuộc bầu cử năm 2006 từng đưa Hamas giành đa số ghế trong Hội đồng Lập pháp Palestine, sau đó dẫn tới chia rẽ chính trị sâu sắc giữa Hamas và Fatah. Hamas kiểm soát Gaza từ năm 2007, trong khi Chính quyền Palestine do Fatah lãnh đạo tiếp tục quản lý một phần Bờ Tây.

Hội đồng Lập pháp Palestine đã không hoạt động từ năm 2007 và bị Tòa án Hiến pháp Tối cao ra lệnh giải thể vào năm 2018.

https://hanoimoi.vn/palestine-chuan-bi-cho-cuoc-bau-cu-ngay-28-11-1759964.html

Theo hanoimoi.vn


Theo hanoimoi.vn

 Từ khóa: Bầu cử Đông Jerusalem Đăng ký Hồ sơ chính quyền Palestine Dải Gaza Tranh cử Tòa án hiến pháp người Palestine Tổng thống
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