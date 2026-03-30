Phan Phương Oanh đăng quang Miss World Việt Nam 2026

Tối 29/3, đêm chung kết cuộc thi Miss World Việt Nam 2026 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh với chiến thắng thuộc về Phan Phương Oanh - người đẹp đến từ Hà Nội.

Đêm chung kết quy tụ gần 50 cô gái xinh đẹp đến từ mọi miền đất nước

Sự kiện năm nay thu hút sự chú ý khi Việt Nam vừa được công bố sẽ là quốc gia đăng cai Miss World 2026 - một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Đêm chung kết có sự hiện diện của bà Julia Morley - Chủ tịch Tổ chức Miss World, cùng đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata Chuangsri. Sự góp mặt của hai nhân vật quan trọng này không chỉ khẳng định uy tín của cuộc thi mà còn cho thấy vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp quốc tế.

Trải qua các phần thi trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và ứng xử, các thí sinh đã lần lượt thể hiện vẻ đẹp hình thể, thần thái cùng trí tuệ và bản lĩnh sân khấu. Nhiều gương mặt nổi bật đã ghi dấu ấn với phong cách trình diễn tự tin, câu trả lời ứng xử thông minh, truyền tải thông điệp tích cực về vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Top 3 thí sinh xuất sắc nhất Miss World Việt Nam 2026

Kết quả chung cuộc: thí sinh Phan Phương Oanh đến từ Hà Nội đã đăng quang Miss World Việt Nam 2026.

Khoảnh khắc đăng quang của Tân Hoa hậu và hai Á hậu

Ban Tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng phụ như Người đẹp nhân ái, Người đẹp truyền thông, Người đẹp biển, Người đẹp thời trang, Người đẹp áo dài, Người đẹp truyền cảm hứng... nhằm tôn vinh những thí sinh có phần thể hiện nổi bật trong từng hạng mục.

