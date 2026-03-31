Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Ngày 31/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh quý I, đồng thời phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Phú Thọ năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các xã, phường trong toàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy .

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lương Đức Minh đã thông tin về kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cuộc bầu cử được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm; không khí ngày bầu cử diễn ra trang trọng, phấn khởi, đạt sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; không phát sinh điểm nóng, không xảy ra vụ việc phức tạp hay khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Đồng chí khẳng định, đóng góp vào thành công chung đó có vai trò quan trọng của ngành Tuyên giáo và Dân vận với việc chủ động tham mưu, định hướng công tác tuyên truyền sát thực tiễn; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân cũng như tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng.

Toàn cảnh hội nghị.

Đặc biệt, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được xác định là điểm nhấn nổi bật. Thông qua mạng lưới cộng tác viên rộng khắp, ngành Tuyên giáo đã kịp thời tổng hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân liên quan đến bầu cử; từ đó giúp cấp ủy, chính quyền các cấp có những điều chỉnh phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Cũng tại hội nghị, báo cáo viên của Viện Kỹ thuật Hải quân, Quân chủng Hải quân đã thông tin về tình hình biển, đảo của Việt Nam và công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thời gian qua.

Đại tá Tô Hồng Quân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Viện Kỹ thuật Hải quân thông tin về tình hình biển đảo năm 2025.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Phú Thọ năm 2026 với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Cuộc thi dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả người nước ngoài sinh sống tại Phú Thọ và người Phú Thọ ở nước ngoài. Nội dung tác phẩm tập trung vào ba nhóm chủ đề chính: Kiên định, bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mọi lĩnh vực; đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với chuyển đổi số.

Các tác phẩm dự thi thuộc 5 thể loại gồm: Tạp chí, báo (in hoặc điện tử), phát thanh, truyền hình và video clip. Theo kế hoạch, cuộc thi được triển khai từ tháng 3/2026; hạn cuối nhận bài dự thi cấp tỉnh là ngày 15/6/2026. Công tác chấm, xét giải được thực hiện từ ngày 15/6 đến 5/7/2026; dự kiến công bố và trao giải vào tháng 9/2026.

Để cuộc thi đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai sâu rộng; các cơ quan báo chí tăng cường phổ biến thể lệ; ngành giáo dục phát động trong toàn hệ thống; đồng thời huy động sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên, đội ngũ trí thức, nhà báo và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Lê Minh