Phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - vì an ninh Tổ quốc” năm 2026

Ngày 21/3, UBND phường Hòa Bình tổ chức Lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam và 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo UBND phường Hoà Bình nhấn mạnh: Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc rèn luyện thể dục, thể thao đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Đồng thời là dịp lan tỏa sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn phường Hòa Bình không ngừng phát triển, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã tham gia chạy hưởng ứng trong không khí sôi nổi, hào hứng.

Thông qua hoạt động, phường Hòa Bình tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với phong trào thể dục, thể thao cơ sở, tạo động lực để mỗi người dân lựa chọn hình thức rèn luyện phù hợp, duy trì thói quen tập luyện hằng ngày, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và phát triển bền vững.

Hương Lan