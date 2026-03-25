Phát triển nhà ở xã hội: Bước tiến vượt chỉ tiêu, hướng tới an sinh bền vững

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người lao động và các đối tượng thu nhập thấp ngày càng gia tăng, công tác phát triển nhà ở xã hội đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của nhiều địa phương. Tại Phú Thọ, với sự chủ động trong tham mưu, triển khai chính sách, ngành Xây dựng đã đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội do Chính phủ giao trong năm 2025.

Xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, Sở Xây dựng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trên cơ sở chỉ tiêu được Chính phủ giao, ngành Xây dựng đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là những khó khăn liên quan đến quy hoạch, quỹ đất, thủ tục đầu tư và hạ tầng kỹ thuật.

Song song với đó, tỉnh cũng đẩy mạnh công tác rà soát quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội tại các khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực có nhu cầu nhà ở cao. Việc chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch và hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng đã tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia phát triển dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Nhà thầu khẩn trương thi công công trình nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, năm 2025 Phú Thọ đã đạt kết quả đáng ghi nhận trong phát triển nhà ở xã hội. Toàn tỉnh đã khởi công 12 dự án nhà ở xã hội, bình quân mỗi tháng khởi công một dự án, với quy mô 11.952 căn hộ.

Đáng chú ý, số lượng căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành và đủ điều kiện đưa vào kinh doanh đạt trên 2.900 căn, vượt 583 căn so với chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả này không chỉ thể hiện nỗ lực của tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển nhà ở xã hội mà còn góp phần quan trọng cải thiện điều kiện sống cho người lao động, đặc biệt là công nhân tại các khu công nghiệp và các đối tượng thu nhập thấp.

Việc đưa vào sử dụng hàng nghìn căn hộ nhà ở xã hội đã giúp nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận với nhà ở ổn định, giá cả phù hợp, từ đó giảm áp lực về chỗ ở, góp phần ổn định đời sống và yên tâm lao động, sản xuất.

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt an sinh xã hội, phát triển nhà ở xã hội còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế của địa phương. Các dự án nhà ở xã hội được triển khai đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã góp phần hình thành các khu dân cư mới, cải thiện diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng môi trường sống. Bên cạnh đó, việc bảo đảm chỗ ở cho lực lượng lao động cũng là yếu tố quan trọng giúp tỉnh nâng cao sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án công nghiệp và dịch vụ.

Giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh dự kiến triển khai 80 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 250ha, cung cấp trên 61.000 căn hộ cho người dân, người lao động. Riêng trong năm 2026, tỉnh phấn đấu hoàn thành hơn 6.900 căn nhà ở xã hội.

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tỉnh đã thành lập các tổ công tác chuyên trách có mặt tại cơ sở để rà soát vướng mắc, tháo gỡ ngay tại hiện trường, đảm bảo các dự án nhà ở xã hội được triển khai thuận lợi. Đồng thời, tỉnh cũng rà soát, bổ sung quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch đô thị và quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân và người lao động.

Theo đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang: Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Sở tập trung thực hiện công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, tạo quỹ đất cho các dự án nhà ở xã hội.

Cùng với đó, công khai thông tin quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư có năng lực; hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy nhanh thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư xây dựng; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Với những kết quả đạt được cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và các cơ chế, chính sách từ Trung ương, Phú Thọ đang tiếp tục duy trì đà phát triển, từng bước mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, bao trùm trong những năm tới.

Lệ Oanh