Phẫu thuật thành công khối u khổng lồ vỡ loét vùng mặt cho cụ bà 101 tuổi

Ngày 31/3, ông Trần Liên Việt - Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương cho biết, các bác sĩ Khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám) vừa phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u khổng lồ vỡ loét vùng mặt cho bệnh nhân 101 tuổi.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cho biết: Khối ung thư đã tồn tại nhiều năm, âm thầm phát triển. Khi nhập viện, tổn thương đã vỡ loét, chảy máu kéo dài, lan rộng và thâm nhiễm sát rìa mi dưới bên trái - vị trí đặc biệt nhạy cảm với kích thước khoảng 7x7 cm. Cụ bà đã phải chịu đựng đau nhức liên tục với những khó chịu kéo dài và ảnh hưởng rõ rệt đến thị giác.

Các bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật.

Đáng chú ý, đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp khi người bệnh tuổi rất cao, thể trạng suy giảm. Cùng với đó, tổn thương lớn, xâm lấn sâu vùng mặt, sát vùng mắt; nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng và biến chứng cao cùng rủi ro lớn trong gây mê và phẫu thuật. Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là cắt bỏ khối ung thư mà còn phải cắt rộng tổn thương; xử lý triệt để phần thâm nhiễm; che phủ tổn khuyết sau cắt bỏ và đảm bảo chức năng và thẩm mỹ, đặc biệt vùng mắt.

Sau phẫu thuật, người bệnh đã ổn định về sức khỏe và chức năng thị giác vẫn đảm bảo, khả năng hồi phục nhanh.

Các bác sĩ đã hội chẩn liên chuyên khoa, xây dựng kế hoạch phẫu thuật tỉ mỉ đến từng chi tiết. Kết quả ca phẫu thuật đã thành công; người bệnh tỉnh táo, giảm đau rõ rệt, chức năng thị giác vẫn được đảm bảo và hồi phục ổn định về sức khỏe.

Các bác sĩ cũng khuyến báo: Tổn thương da kéo dài, đặc biệt vùng mặt - quanh mắt, cần thăm khám sớm và không chủ quan dù không đau hoặc tiến triển chậm.

