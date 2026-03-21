Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia

Ngày 21/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp được kết nối từ điểm cầu chính Văn phòng Chính phủ tới điểm cầu 34 tỉnh, thành phố. Tham dự phiên họp có Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban thường trực; các đồng chí Phó Trưởng Ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng các đồng chí Trưởng Tiểu ban An ninh mạng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện các doanh nghiệp công nghệ, tập đoàn viễn thông hàng đầu và các hiệp hội về an ninh mạng, an ninh dữ liệu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh Phú Thọ Phạm Đại Dương dự họp tại điểm cầu chính Văn phòng Chính phủ.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh Phú Thọ dự tại điểm cầu chính Văn phòng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giao và Dân vận Tỉnh ủy; Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vi Mạnh Hùng - Giám đốc Báo, Phát thanh - truyền hình Phú Thọ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Phú Thọ; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn như VNPT Phú Thọ, Viettel Phú Thọ, MobiFone Phú Thọ.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đã thảo luận, thống nhất đánh giá: Năm 2025, công tác bảo đảm an ninh mạng quốc gia đạt nhiều kết quả quan trọng, có chuyển biến tích cực. Hệ thống thể chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện, nổi bật là việc tham mưu ban hành Luật An ninh mạng (sửa đổi) và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Công tác kiểm tra, giám sát an ninh mạng được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; các cuộc diễn tập phòng, chống tấn công mạng được tổ chức định kỳ, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu sự cố.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ.

Hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh mạng là một điểm sáng, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), chỉ sau một ngày đã có 70 nước đăng ký, thể hiện sự quan tâm của thế giới và sự ủng hộ với Việt Nam; khẳng định cam kết của Việt Nam tham gia dẫn dắt, giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện thành công trong chính sách đối ngoại.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại đểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các tiểu ban tại bộ, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, góp phần bảo vệ vững chắc hệ thống thông tin trọng yếu và chủ quyền số quốc gia trước các thách thức từ chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng. Liên minh Niềm tin số cùng các doanh nghiệp công nghệ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng tự chủ

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực, kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo; sự đồng thuận, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chỉ đạo; xác định bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, trọng yếu, gắn chặt với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, phát triển xanh, kinh tế số và kinh tế sáng tạo.

Với phương châm hành động “Nâng tầm nhận thức - Làm chủ công nghệ - Phòng ngừa từ sớm - Bảo vệ từ xa - Ứng phó hiệu quả - Hiệp đồng chặt chẽ - Giữ vững chủ quyền”, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu: Ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm mạng; bảo đảm vững chắc an toàn, an ninh mạng; bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ban Chỉ đạo, các tiểu ban an ninh mạng tại bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tập trung triển khai sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, cấp bách ở tất cả các cấp, ngành, cơ quan, địa phương, người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời tăng cường răn đe, xử lý vi phạm, kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

Thứ hai, kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm chỉ đạo thông suốt từ Trung ương tới cơ sở, khẩn trương kiện toàn tổ chức tiểu ban an ninh mạng các bộ, ngành, địa phương; xây dựng cơ chế điều phối và hiệp đồng ứng phó an ninh mạng giữa cơ quan chuyên trách, các đơn vị chủ quản và cả sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, các cơ quan, tổ chức và người dân.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu; nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng trong tình hình mới; trọng tâm là xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật An ninh dữ liệu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng.

Thứ tư, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu gắn với thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 57 của Ban Bí thư; tập trung xử lý các tồn tại, nguyên nhân phát sinh tội phạm mạng.

Thứ năm, tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, an ninh dữ liệu Việt Nam. Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia an ninh mạng tinh nhuệ thông qua các cơ chế đột phá; đầu tư có trọng điểm vào nghiên cứu và phát triển để hình thành ngành công nghiệp an ninh mạng với phương châm “làm thật, kết quả thật”; đẩy mạnh hơn nữa phong trào bình dân học vụ số.

Thứ sáu, tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu và triển khai Công ước Hà Nội; tận dụng cơ chế chủ trì APEC năm 2027 để thúc đẩy sáng kiến “Nền kinh tế an ninh mạng”, khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Ban Chỉ đạo, các tiểu ban tại bộ, ngành, địa phương trong tháng 4/2026 phải xây dựng, ban hành kế hoạch hoạt động năm 2026 theo thẩm quyền, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Nhấn mạnh yêu cầu trong thời gian tới, Thủ tướng khẳng định với quyết tâm, nỗ lực và sự chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng niềm tin số, phát triển xã hội số, kinh tế số, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tăng cường quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh mạng.

Công an tỉnh chủ động tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo triển khai trên toàn tỉnh; cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể, nhằm bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng thời, xây dựng cơ chế điều phối, hiệp đồng ứng phó an ninh mạng giữa các tiểu ban, cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân, gắn với thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 57 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

