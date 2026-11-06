Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng hai đảng viên lão thành

Chiều 6/11, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 tặng đồng chí Nguyễn Văn Nông, đảng viên Chi bộ tổ dân phố số 18, Đảng bộ phường Hòa Bình và đồng chí Đinh Thị Mẫn, đảng viên Chi bộ tổ dân phố số 6, Đảng bộ phường Thống Nhất. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện cấp ủy, chính quyền 2 phường.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trân trọng cài Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nông.

Đồng chí Nguyễn Văn Nông sinh ngày 2/2/1931, vào Đảng ngày 10/10/1948, trở thành đảng viên chính thức ngày 10/2/1949. Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Liên lạc viên, cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình; giảng viên tại xã Trung Minh; công tác tại Huyện ủy Mai Đà và Phòng Nông nghiệp tỉnh Hòa Bình.

Sau đó, đồng chí tiếp tục công tác tại tỉnh Hà Sơn Bình, giữ chức Phó Ban Kinh tế và tham gia công tác ở cơ sở, từng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Trung Minh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nông.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nông nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo phường Hòa Bình chúc mừng đảng viên Nguyễn Văn Nông.

Đồng chí Đinh Thị Mẫn sinh ngày 6/2/1929, quê xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ; vào Đảng ngày 10/11/1948, trở thành đảng viên chính thức ngày 10/4/1949. Đồng chí sớm tham gia phong trào phụ nữ, từ đại biểu phụ nữ xóm Nhá từ năm 1946, tham gia bồi dưỡng văn hóa tại xóm Mít, khu vực Hợp Thành, Kỳ Sơn, đến Ủy viên Ban Chấp hành Phụ nữ Kỳ Sơn. Trong kháng chiến, đồng chí hoạt động địch hậu tại Quỳnh Lâm, thị xã Hòa Bình; làm Bí thư Phụ nữ xã Phú Cường, tham gia chi ủy phụ trách hai xã Tiến Xuân và Yên Quang.

Từ năm 1954 đến đầu năm 1956, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ huyện Kỳ Sơn, sau đó công tác tại Ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em, Ty Y tế Hòa Bình đến tháng 11/1972. Tháng 12/1972, đồng chí nghỉ hưu và tiếp tục sinh hoạt Đảng tại địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trân trọng cài Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Thị Mẫn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao chứng nhận 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Thị Mẫn.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn thăm hỏi sức khỏe, chúc các đảng viên lão thành trường thọ, sống vui, sống khỏe bên gia đình, con cháu và tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ.

Đồng chí khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ, lòng trung thành và sự kiên định với lý tưởng của Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ các địa phương; là dịp để cán bộ, đảng viên học tập tinh thần cách mạng, ý chí kiên cường và trách nhiệm phụng sự Nhân dân của những đảng viên đi trước.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu chúc mừng đồng chí Đinh Thị Mẫn khi đã vinh dự được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Hòa Bình, phường Thống Nhất cùng các chi bộ khu dân cư tiếp tục chăm lo đời sống đảng viên lão thành, người có công; làm tốt công tác xây dựng Đảng và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo phường Thống Nhất tặng hoa chúc mừng đảng viên Đinh Thị Mẫn.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, cần tu dưỡng bản lĩnh, đạo đức, lối sống; lấy sự hài lòng của Nhân dân và hiệu quả đóng góp cho cộng đồng làm thước đo phấn đấu. Các địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng quê hương phát triển bền vững.

Xúc động khi được nhận phần thưởng cao quý, các đảng viên bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng; đồng thời khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp xây dựng địa phương.

Mạnh Hùng