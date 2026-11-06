Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Vũ Văn Phúc

Chiều 6/11, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Vũ Văn Phúc, sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố Phú Hậu, Đảng bộ phường Nông Trang.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu chúc mừng đảng viên lão thành Vũ Văn Phúc.

Đảng viên lão thành Vũ Văn Phúc sinh năm 1922, được kết nạp vào Đảng năm 1946. Khi còn công tác, đảng viên Vũ Văn Phúc từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại địa phương và vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Trân trọng những cống hiến của đảng viên lão thành trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ và lòng trung thành son sắt với lý tưởng cách mạng của người đảng viên cộng sản.

Đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Vũ Văn Phúc và gia đình, đồng thời thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những thế hệ cán bộ, đảng viên lão thành đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, lòng kiên trung, tinh thần tận tụy và ý chí vượt qua khó khăn, thử thách. Những đóng góp của đồng chí góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Đảng, đồng thời là nguồn động viên, giáo dục quý báu đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Vũ Văn Phúc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tiếp tục quan tâm chăm sóc sức khỏe, đời sống của các đảng viên lão thành; đồng thời phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm đối với Đảng, quê hương, đất nước.

Văn Hải – Đặng Thưởng