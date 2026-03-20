Phổ biến chính sách thuế mới cho 1.300 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ngày 20/3, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị hướng dẫn chính sách thuế mới thông qua 17 điểm cầu trực tuyến giữa Thuế tỉnh và các Thuế cơ sở.
Thuế tỉnh Phú Thọ hướng dẫn trực tuyến chính sách thuế mới cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Tại các điểm cầu, trên 1.300 người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham dự tập huấn. Thông qua nền tảng Zoom và Fanpage, các phòng nghiệp vụ của Thuế tỉnh đã phổ biến Nghị định số 68 của Chính phủ quy định nhiều nội dung mới liên quan đến khai thuế, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Hội nghị cũng dành thời gian giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân; việc nộp thuế thu nhập cá nhân; hồ sơ khai thuế; thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử...
Hội nghị tập huấn góp phần giúp người nộp thuế nắm vững quy định mới, thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ trong sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai doanh thu, nộp thuế theo quy định.
Duy Thành
Nếu như phiên sáng 20/3, giá vàng SJC tiếp tục “lao dốc”, xuống thấp nhất từ đầu tháng 2/2026 thì tới cuối giờ chiều 20/3, giá vàng giao dịch từ 173,1 - 176,1 triệu đồng/lượng...
baophutho.vn Chiều 20/3, Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Cẩm tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2026 - 2031.
baophutho.vn Trong bối cảnh ngành chăn nuôi ngày càng chịu áp lực cạnh tranh lớn, yêu cầu về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng cao, việc...
baophutho.vn Biến động giá xăng dầu đang tạo áp lực trực tiếp đến chi phí sản xuất, vận tải và mặt bằng giá cả hàng hóa, dịch vụ. Trước thực tế đó, tỉnh Phú...
baophutho.vn Dự án thi công đường nối từ đường Hùng Vương qua đường Nguyễn Tất Thành, đường Phù Đổng đến đường Âu Cơ có chiều dài trên 3,7 km, tổng mức đầu...
baophutho.vn Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi hàng loạt chính sách mới về đất đai và xây dựng chính thức đi vào cuộc sống. Việc giảm nghĩa vụ tài...
baophutho.vn Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân...