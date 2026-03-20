Phổ biến chính sách thuế mới cho 1.300 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ngày 20/3, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị hướng dẫn chính sách thuế mới thông qua 17 điểm cầu trực tuyến giữa Thuế tỉnh và các Thuế cơ sở.

Tại các điểm cầu, trên 1.300 người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham dự tập huấn. Thông qua nền tảng Zoom và Fanpage, các phòng nghiệp vụ của Thuế tỉnh đã phổ biến Nghị định số 68 của Chính phủ quy định nhiều nội dung mới liên quan đến khai thuế, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Hội nghị cũng dành thời gian giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân; việc nộp thuế thu nhập cá nhân; hồ sơ khai thuế; thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử...

Hội nghị tập huấn góp phần giúp người nộp thuế nắm vững quy định mới, thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ trong sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai doanh thu, nộp thuế theo quy định.

Duy Thành