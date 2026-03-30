Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra 2 dự án cấp bách tại khu vực Hòa Bình

Ngày 30/3, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa, làm việc và đôn đốc tiến độ thực hiện 2 dự án trọng điểm: Dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình; Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà thuộc phường Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các chủ đầu tư, chính quyền địa phương.

Dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình đang chậm tiến độ do năng lực tổ chức thi công của nhà thầu còn hạn chế.

Theo báo cáo của chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình), Dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình có tổng mức đầu tư 499,817 tỷ đồng, được triển khai nhằm xử lý các điểm sạt lở nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho khu dân cư và hạ tầng khu vực ven sông Đà.

Dự án có quy mô xây dựng tuyến kè dài 2.015m, chia thành 2 đoạn chính, kết hợp nhiều hạng mục công trình phụ trợ như gia cố cống tiêu, xây bậc lên xuống và hệ thống thoát nước. Đến nay, lũy kế vốn đã bố trí cho dự án đạt khoảng 379,97 tỷ đồng, tương đương 76% tổng mức đầu tư; giá trị giải ngân đạt 337 tỷ đồng. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 hơn 102 tỷ đồng, đã giải ngân 59,6 tỷ đồng, đạt 58,1%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và đoàn công tác kiểm tra thực địa Dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình.

Về khối lượng xây lắp, thi công hoàn thành đạt khoảng 210 tỷ đồng, tương đương 68% giá trị hợp đồng. Các hạng mục chính như tường kè bê tông, cọc khoan nhồi, thảm đá, cấu kiện mái kè đang được triển khai.

Tuy nhiên, tiến độ tổng thể vẫn chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu do năng lực tổ chức thi công của nhà thầu còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Tổng diện tích thu hồi của dự án là 18,84ha, liên quan đến 127 hộ dân, cá nhân và 3 tổ chức. Đến nay, 43/75 hộ phải bố trí tái định cư chưa được sắp xếp nơi ở mới, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Đến thời điểm hiện tại, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 80 hộ với diện tích 6,51ha, tổng kinh phí hơn 78 tỷ đồng. Tuy nhiên, còn 8 hộ chưa nhận tiền. Ngoài ra, hơn 12ha đất của 49 hộ và 1 tổ chức chưa hoàn thành thủ tục thu hồi do chưa bố trí tái định cư và chưa ban hành kế hoạch thu hồi đất. Một số trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến xác định loại đất, nguồn gốc tài sản, chồng lấn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa thống nhất phương án bồi thường.

Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà cũng đang bị chậm tiến độ so với yêu cầu đặt ra.

Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà là công trình có quy mô lớn, tổng mức đầu tư 597,413 tỷ đồng. Chiều dài tuyến 15,8km, vừa phòng chống lũ, vừa phục vụ giao thông. Hiện dự án đã hoàn thành một số hạng mục như cầu Ngòi Mại và đang triển khai thi công 3 gói thầu chính. Lũy kế, dự án đã được bố trí 245,447 tỷ đồng, giải ngân 180,625 tỷ đồng, tương đương 73,6%. Lũy kế giải ngân từ đầu năm 2026 đến nay đạt 12,7% kế hoạch.

Tại Gói thầu số 37 - cầu Ngòi Tôm thuộc địa bàn xã Thịnh Minh đang triển khai một số hạng mục, nhưng vẫn chậm so với tiến độ.

Tuy nhiên, tiến độ tổng thể triển khai thực hiện dự án vẫn chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn. Một số địa phương chưa xác định được giá đất, nguồn gốc và loại đất của nhiều hộ dân. Bên cạnh đó, việc di dời hệ thống điện gặp vướng mắc do thiếu hồ sơ gốc, gây ảnh hưởng đến thi công tại một số vị trí. Một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường hoặc đề nghị áp dụng đơn giá mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra thực địa Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh, 2 dự án đều có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ để tháo gỡ khó khăn, nhất là những khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Yêu cầu UBND các phường Hòa Bình, Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư, ban hành kế hoạch thu hồi đất, xác định rõ nguồn gốc, loại đất để làm cơ sở hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng. Các đơn vị liên quan cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

Đối với chủ đầu tư và các nhà thầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đề nghị cần rà soát lại tiến độ, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục để bù phần tiến độ đã chậm, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình. Mục tiêu đặt ra là đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa lũ.

Mạnh Hùng