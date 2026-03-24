Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra một số dự án giao thông khu vực Hòa Bình

Ngày 24/3, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án giao thông khu vực Hoà Bình. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình.

Các dự án gồm: Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ (cũ) kết nối với Quốc lộ 6; Đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình (cũ); Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); Đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ (cũ) kết nối với Quốc lộ 6.

Theo báo cáo, các dự án đang được triển khai thi công, tuy nhiên tiến độ còn chậm, khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 40 - 50% giá trị hợp đồng. Công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều vị trí vẫn còn vướng mắc về xác định nguồn gốc đất, giá đất, cũng như sự đồng thuận của một số hộ dân. Bên cạnh đó, việc di dời hạ tầng kỹ thuật, bố trí tái định cư và cung ứng vật liệu phục vụ thi công còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nghe lãnh đạo xã Nật Sơn báo cáo tiến độ thi công đường liên kết vùng đoạn qua địa bàn xã.

Qua kiểm tra thực tế các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu các địa phương có dự án, tuyến đường chạy qua khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. Đối với những đoạn còn vướng mắc, giao Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết làm cơ sở pháp lý để thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư cho người dân theo đúng quy định pháp luật. Những trường hợp không có vướng mắc, các địa phương chủ động nghiên cứu, triển khai, sớm bố trí tái định cư cho người dân ổn định cuộc sống.

Đối với Dự án Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ (cũ) kết nối với Quốc lộ 6, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án Khu vực Hòa Bình chủ trì, phối hợp với nhà thầu họp bàn với địa phương, các đơn vị liên quan sớm tháo gỡ khó khăn trong việc khai thác vật liệu đất đắp cho dự án. Đồng thời chỉ đạo UBND các phường Hòa Bình, Thống Nhất quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đối với Dự án Đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình (cũ), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các phường Hòa Bình, Thống Nhất khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư; sớm hoàn thành công tác xác định nguồn gốc sử dụng đất, loại đất, niêm yết phương án giá đất và quyết định hỗ trợ khác theo quy định pháp luật.

Đối với Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất đẩy nhanh tiến độ công tác xác định giá đất, nguồn gốc đất; hoàn thiện phương án bồi thường, tăng cường vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng còn lại để triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nghe báo cáo tiến độ Dự án Đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B.

Đối với Dự án Đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B, đoạn qua xã Nật Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã chủ động đề xuất, điều chỉnh quy hoạch cho hợp lý để bố trí tái định cư cho người dân; tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, sớm có mặt bằng thuận lợi triển khai dự án, đảm bảo tiến độ. Đối với các đoạn qua địa phận phường Hòa Bình, Kỳ Sơn và xã Mường Động, đồng chí chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác di dời nghĩa trang, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình sát sao, đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng; tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công khẩn trương các hạng mục nhằm đảm bảo công trình, dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. Các địa phương nơi có dự án đi qua phải chủ động, linh hoạt trong cách làm, tạo điều kiện tối đa cho nhà thầu có mặt bằng sạch để thi công; trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc phải sớm báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.

Hồng Duyên