Phòng, chống “diễn biến hòa bình”: “Vùng cấm” ở đâu?

Đi họp giao ban về, Quản đốc xưởng Tùng thấy các công nhân vừa làm việc vừa sôi nổi “bình loạn” về “vùng cấm” trong xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.

Đang định vào phòng cất quyển sổ thì nghe một người nói như kết luận: “Trên mạng bảo có vùng cấm là cũng đúng đấy”, anh Tùng liền đứng lại, hỏi:

- Nam vừa nói phải không? Cậu có bằng chứng gì mà khẳng định cứ như đinh đóng cột thế?

Bị Quản đốc hỏi bất ngờ, Nam hơi lúng túng nhưng vẫn đứng dậy trả lời:

- Em thấy trên mạng xã hội có khá nhiều thông tin như vậy. Mới đây có chiếc xe công an truy đuổi một thanh niên vi phạm luật giao thông, khi người bị truy đuổi phóng nhanh, đâm xe máy vào rãnh thoát nước ven đường thì xe công an lập tức quay đầu bỏ đi. Camera của nhà dân ghi rõ hình ảnh sự việc, thế mà công an địa phương này lại bảo chưa thể kết luận ai là người lái xe truy đuổi dẫn đến vụ tai nạn, khiến dân mạng rất bất bình và cho rằng công an không xử lý “vùng cấm”.

- Thế là cậu chỉ xem mạng xã hội, không cập nhật thông tin trên báo chính thống rồi. Sau khi tai nạn xảy ra thì các cơ quan chức năng phải điều tra, xem xét kỹ theo đúng quy trình, quy định của pháp luật mới có thể kết luận chính xác nguyên nhân, đối tượng vi phạm, chứ không thể ban hành kết luận và thông báo ngay. Thực tế, ngay sau sự việc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khẩn trương điều tra, đồng thời thăm hỏi gia đình nạn nhân. Ngày 18-4, Công an tỉnh đã tạm đình chỉ công tác một thiếu tá cảnh sát giao thông và sau khi có kết luận điều tra đã quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với cán bộ này, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”. Về việc này thì Nam đã bị các đối tượng xấu trên mạng “xỏ mũi”, còn anh em trong xưởng có biết thông tin này không?

Chẳng thấy ai trả lời có, trong khi nhiều tiếng trả lời không. Quản đốc Tùng không kìm được tiếng thở dài, nói tiếp:

- Tôi rất tiếc vì anh em xưởng ta không chịu xem ti vi, nghe đài, đọc báo chính thống mà chỉ mê mạng xã hội, tìm những thông tin kiểu bí mật, giật gân, không biết phân biệt đâu là tin đúng, sai. Trên Facebook, Zalo, YouTube, TikTok... có rất nhiều trang phản động, đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta. Một trong những nội dung chúng quy chụp, vu khống nhiều nhất là cho rằng việc chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý vi phạm pháp luật ở nước ta vẫn có “vùng cấm”, “chỉ xử phạt dân chứ không xử phạt quan chức”. Thực tế những năm qua, nước ta có nhiều cán bộ cấp cao đã bị xử lý nghiêm vì vi phạm pháp luật, kỷ luật. Anh em thấy có đúng không?

Nghe công nhân trong xưởng đồng thanh “đúng ạ”, Quản đốc Tùng liền hỏi: “Vậy thì vùng cấm ở đâu?”, nhưng không ai nói gì.

Sáng hôm sau đến xưởng làm việc, mọi người đều ngạc nhiên khi nghe tiếng đài phát thanh đang đọc bản tin thời sự. Dù Quản đốc Tùng không nói, song ai cũng hiểu anh mang đài đến mở.

