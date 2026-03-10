Phong trào thi đua “Ba nhất” - lời hiệu triệu từ trái tim

Xác định phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động không chỉ là khẩu hiệu hành động, mà là lời hiệu triệu từ trái tim, thời gian qua Công an tỉnh Phú Thọ đã cụ thể hóa bằng những hành động quyết liệt, bài bản, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến việc làm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Ba mục tiêu tưởng chừng ngắn gọn nhưng hàm chứa quyết tâm đổi mới toàn diện, hướng tới xây dựng đội ngũ công an trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hướng về cơ sở, vì bình yên cuộc sống.

Công an xã Lạc Sơn tận tình hỗ trợ người dân làm thủ tục cấp đổi căn cước.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, số lượng người đến trụ sở Công an xã Lạc Sơn làm thủ tục cấp căn cước và xác thực định danh điện tử khá đông. Họ chủ yếu là công nhân, người lao động xa quê về đón Tết tại địa phương; là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng tranh thủ thời gian nghỉ dài ngày... đến để cấp đổi, cấp mới Thẻ căn cước theo quy định của Luật Căn cước. Chỉ trong 2 ngày nghỉ cận Tết, Công an xã Lạc Sơn đã làm thủ tục cấp căn cước cho gần 200 trường hợp đến thời hạn cấp mới, cấp đổi.

Chị Bùi Thị Hoa, phố Mường Cháy đến làm thủ tục cấp đổi căn cước chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn, hỗ trợ người dân tận tình, từ khâu kê khai thông tin đến chụp ảnh, lấy dấu vân tay. Mặc dù lượng người đến làm thủ tục khá đông nhưng không ai cảm thấy bối rối hay phải chờ đợi lâu”.

Trong môi trường công tác đặc thù, kỷ luật chính là sức mạnh. Trên toàn tỉnh, phong trào “Kỷ luật nhất” được triển khai đồng bộ với siết chặt điều lệnh nội vụ, nâng cao văn hóa ứng xử khi tiếp dân, chấn chỉnh lề lối làm việc. Các đơn vị duy trì kiểm tra đột xuất, tự kiểm tra nội bộ, kịp thời chấn chỉnh biểu hiện chủ quan, thiếu chuẩn mực.

Nếu kỷ luật là nền tảng thì “Trung thành nhất” là trụ cột bản lĩnh chính trị. Trong bối cảnh tình hình an ninh còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, yêu cầu đặt ra với mỗi cán bộ, chiến sĩ là tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng, không dao động trước khó khăn. Do đó, ngay khi phát động phong trào đã giúp củng cố “trận địa tư tưởng” từ cơ sở. Từng cán bộ xác định rõ vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để phát sinh “điểm nóng”. Nhiều vụ việc phức tạp được phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa, giữ vững ổn định địa bàn.

Điểm nhấn sâu sắc nhất của phong trào tại Phú Thọ là tinh thần “Gần dân nhất”. Từ tỉnh đến cơ sở, lực lượng công an tăng cường về thôn, khu dân cư; tổ chức đối thoại trực tiếp, lắng nghe phản ánh của người dân; hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, giảm thời gian, chi phí đi lại.

Trung tá Nguyễn Như Hùng - Phó Trưởng Công an xã Lạc Sơn chia sẻ: Phong trào thi đua “Ba nhất” giúp mỗi cán bộ tự soi lại mình hằng ngày. Gần dân không chỉ có mặt ở cơ sở, mà phải hiểu dân cần gì, bức xúc ở đâu để kịp thời giải quyết. Khi người dân tin tưởng, phối hợp, công tác bảo đảm an ninh trật tự sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chúng tôi xác định phục vụ Nhân dân tốt nhất không chỉ là giải quyết nhanh thủ tục, mà còn là thái độ tận tình, lắng nghe và chia sẻ. Khi người dân hài lòng, đó chính là thước đo thiết thực nhất.

Thực tế cho thấy, nhờ bám sát địa bàn, nhiều mâu thuẫn trong cộng đồng được hòa giải kịp thời; nhiều nguồn tin giá trị do Nhân dân cung cấp đã hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng, chống tội phạm.

Lời hiệu triệu từ trái tim

Không dừng ở khẩu hiệu, phong trào thi đua “Ba nhất” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng công an Đất Tổ. 100% cán bộ, chiến sĩ đã ký cam kết thực hiện nghiêm các tiêu chí thi đua - coi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm. 100% đơn vị trực thuộc và công an các xã, phường đã xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với đặc thù địa bàn. Sau 3 tháng phát động, chất lượng nhiều mặt công tác được nâng cao. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt trên 99%; các kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trên địa bàn được triển khai thực hiện an toàn, bài bản, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, toàn tỉnh điều tra, làm rõ trên 85% số vụ phạm pháp hình sự; nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự. Những con số ấy không đơn thuần mang tính thống kê, mà thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ từ nền tảng kỷ luật tự giác.

Đại tá Lâm Văn Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Phong trào Ba nhất không chạy theo thành tích, mà hướng tới chất lượng thực chất. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nỗ lực tham mưu tốt nhất cho cấp ủy, chính quyền; phục vụ Nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. Khi từng cá nhân chuyển biến, cả tập thể sẽ mạnh lên”.

Với lộ trình triển khai giai đoạn 2025 - 2030, phong trào “Ba nhất” tại Công an tỉnh Phú Thọ không mang tính thời điểm mà hướng tới xây dựng nền nếp lâu dài. Việc gắn tiêu chí thi đua với đánh giá cán bộ, với hiệu quả công tác thực tiễn đã tạo động lực bền bỉ thúc đẩy sự chuyển mình của lực lượng công an trên quê hương Đất Tổ. Ở đó, mỗi hành động, mỗi việc làm, từ nụ cười khi tiếp dân, hồ sơ giải quyết đúng hẹn, đến những đêm trắng truy bắt tội phạm..., đều là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy.

Khi niềm tin của Nhân dân được bồi đắp, an ninh, trật tự được giữ vững, phong trào thi đua “Ba nhất” thực sự trở thành lời hiệu triệu từ trái tim, khơi dậy khát vọng cống hiến, hun đúc bản lĩnh, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Phú Thọ bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Đinh Thắng