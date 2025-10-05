Phú Thọ: Hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân bị ảnh hưởng bão số 10

Do ảnh hưởng nặng nề của bão số 10, nhiều cơ sở khám, chữa bệnh miền núi phía Bắc gặp khó khăn trong công tác khám, điều trị cho bệnh nhân. Trước tình hình này, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời các bệnh nhân của các cơ sở y tế ở vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Các bệnh nhân chạy thận nhân tạo đến từ tỉnh Tuyên Quang được Bệnh viện đa khoa Hùng Vương tiếp nhận, điều trị kịp thời.

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ những ngày này có rất đông bệnh nhân đến chạy thận nhân tạo. Trong số đó có nhiều bệnh nhân mới từ tỉnh Tuyên Quang, địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10.

Anh Hoàng Văn Thế, xã Tân An, tỉnh Tuyên Quang bị suy thận mạn tính và đã chạy thận được 4 năm nay tại Bệnh viện đa khoa Phương Bắc, phường Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 10 nên việc chạy thận tại bệnh viện gặp khó khăn, anh Thế được bác sĩ hướng dẫn chuyển sang Bệnh viện đa khoa Hùng Vương.

Bệnh nhân Nguyễn Thành Đô, 60 tuổi, ở xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có thâm niên chạy thận 13 năm chia sẻ: Ông bị suy thận độ 4, phải lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần. Trước đây, ông chạy thận ở Bệnh viện đa khoa Phương Bắc, tỉnh Tuyên Quang, tuy nhiên, từ ngày 1/10, bão số 10 gây ảnh hưởng đến một số khoa phòng của Bệnh viện đa khoa Phương Bắc nên ông về đây điều trị. Ông cũng cho biết, trước tình cảm và tinh thần trách nhiệm của các y, bác sĩ ở đây nên ông hoàn toàn yên tâm điều trị.

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương hiện tiếp nhận hơn 40 bệnh nhân chạy thận chuyển từ các cơ sở y tế ở các tỉnh lân cận về điều trị. Để đảm bảo điều trị cho tất cả các bệnh nhân chạy thận theo đúng chu kỳ, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương triển khai thêm máy móc, hóa chất và nhân lực thực hiện lọc máu 4 ca làm việc/ngày.

Hơn 40 bệnh nhân bị suy thận mãn tính của tỉnh Tuyên Quang được bệnh viện đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận, điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Phan Ánh Hồng, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, các bệnh nhân không được chạy thận nhân tạo đúng lịch rất nguy hiểm đến sức khỏe vì vậy bệnh viện đã cho nhân viên tăng ca, có lúc làm việc tới 16 giờ/ngày, cố gắng hết sức để giúp bệnh nhân chạy thận đúng lịch điều trị, đảm bảo sức khỏe.

Ông Phạm Văn Học, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết: Bệnh viện đã chỉ đạo các khoa phòng sẵn sàng các phương án, thiết bị y tế để cố gắng tiếp nhận tất cả các bệnh nhân ở các vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ đến điều trị bệnh, đảm bảo tất cả được điều trị kịp thời, không ai bị gián đoạn chu kỳ lọc máu. Trong quá trình điều trị, bệnh viện không phát sinh thêm bất kỳ khoản thu nào khác đối với các bệnh nhân thu dung từ các vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ đến điều trị.

Hiện nay, cả hệ thống chính trị đang khẩn trương vào cuộc để giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Sự tiếp nhận, hỗ trợ điều trị kịp thời cho bệnh nhân tại địa phương bị ảnh hưởng bão số 10 của các y, bác sĩ tỉnh Phú Thọ đã thể hiện nghĩa cử y đức cao đẹp của người thầy thuốc, giúp những bệnh nhân suy thận có thêm niềm tin, niềm hy vọng.

