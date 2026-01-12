Khi nào hạt chia có thể gây hại cho sức khỏe? Chuyên gia hướng dẫn 3 cách để tiêu thụ hạt chia an toàn

Hạt chia được mệnh danh là một trong những “siêu thực phẩm” với nguồn omega-3, chất xơ và protein dồi dào, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.Tuy nhiên, dù là thực phẩm bổ dưỡng, việc sử dụng hạt chia không đúng cách, đặc biệt là ăn hạt khô, có thể dẫn đến những nguy cơ tiềm ẩn.

Theo Tiến sĩ Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa được đào tạo tại Harvard và Stanford (Hoa Kỳ), nhiều người có thể đang tiêu thụ hạt chia theo cách tiềm ẩn nguy hiểm như tắc nghẽn thực quản hoặc các vấn đề tiêu hóa nghiêm trọng. Tiến sĩ Saurabh Sethi đã đưa ra khuyến nghị 3 cách chế biến hạt chia nhằm đạt được sự an toàn và lợi ích tối đa.

1. Nguy cơ khi ăn hạt chia khô

Mặc dù hạt chia rất giàu acid béo omega-3, chất xơ, protein và chất chống oxy hóa nhưng khả năng hấp thụ nước của chúng lại chính là điều khiến nguy hiểm khi ăn hạt chia khô. Những hạt nhỏ bé này có thể nở ra đáng kể khi tiếp xúc với chất lỏng. Nếu ăn mà không ngâm trước, chúng có thể phồng lên trong cổ họng hoặc thực quản, gây khó chịu hoặc thậm chí nghẹn trong những trường hợp hiếm gặp.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người tuyệt đối không nên ăn hạt chia thô (chưa ngâm nở), vì chúng có khả năng hút nước rất mạnh, có thể gây trương nở đột ngột và tiềm ẩn nguy cơ nghẹn, đặc biệt đối với người có vấn đề về nuốt.

2. Chuyên gia hướng dẫn ăn hạt chia đúng cách để đảm bảo an toàn

Để tránh những vấn đề này và tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe của hạt chia, Tiến sĩ Sethi đề xuất nên kết hợp hạt chia vào bữa ăn với 3 phương pháp an toàn và hiệu quả sau:

2.1. Pudding hạt chia

Ngâm một thìa canh hạt chia trong nửa cốc sữa hạnh nhân hoặc sữa không đường trong ít nhất 2 giờ, lý tưởng nhất là đậy kín và để qua đêm trong tủ lạnh. Việc làm này giúp hạt nở hoàn toàn và có kết cấu giống như gel, dễ tiêu hóa và an toàn khi ăn. Pudding hạt chia có thể được thêm trái cây hoặc gia vị để có một bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ bổ dưỡng.

Tuyệt đối không nên sử dụng hạt chia khô để ăn liền mà nên ngâm với nước cho hạt chia nở hết trước khi ăn.

2.2. Nước ép hạt chia

Để nhanh chóng bổ sung nước và hỗ trợ tiêu hóa, hãy trộn một thìa canh hạt chia vào một cốc nước ép trái cây yêu thích. Để yên khoảng 15 phút cho hạt nở ra. Thêm chanh sẽ làm tăng hương vị và có thể hỗ trợ tiêu hóa. Thức uống đơn giản này còn mang lại tác dụng tăng cường năng lượng.

2.3. Sinh tố hạt chia

Ngâm hạt chia trong 10 - 15 phút trước khi xay. Bước này giúp tránh tình trạng hạt bị khô và tăng cường chất xơ cũng như omega-3 trong sinh tố, giúp no lâu hơn và giàu chất dinh dưỡng hơn.

3. Vì sao nên bổ sung hạt chia vào chế độ ăn uống?

Hạt chia không chỉ là một loại gia vị thời thượng. Ngoài omega-3, hạt chia còn cung cấp gần 10g chất xơ, giúp điều hòa lượng đường trong máu, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Hạt chia cũng là một nguồn protein hoàn chỉnh hiếm hoi từ thực vật, chứa tất cả 9 loại acid amin thiết yếu.

Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, bao gồm polyphenol và carotenoid, hạt chia có thể bảo vệ chống lại chứng viêm, bệnh mạn tính, thậm chí cả suy giảm nhận thức.

Một bài đánh giá năm 2023 được công bố trên Tạp chí Thực phẩm chức năng Hoa Kỳ cho thấy, hạt chia chứa chất chống oxy hóa có thể bảo vệ gan và tim, đồng thời có thể kéo dài tuổi thọ, ngăn ngừa ung thư. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, là một nguồn chất xơ dồi dào, hạt chia có thể hỗ trợ tiêu hóa, giúp kiểm soát các tình trạng sức khỏe như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp và trầm cảm.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)