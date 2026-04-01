Phú Thọ hợp tác với Google For Education về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ngày 1/4, Sở GD&ĐT và Google For Education tại Việt Nam đã ký kết hợp tác về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Victor Lam - Giám đốc Dự án Giáo dục trọng điểm Google for Education châu Á Thái Bình Dương.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao quà lưu niệm cho đại diện Google For Education tại Việt Nam.

Nội dung trọng tâm hợp tác gồm: Tư vấn, đồng hành chuyển đổi số toàn ngành; thiết lập và quản lý hệ thống tài khoản Google Workspace for Education cho toàn ngành; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và dạy học; phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Đồng thời, phía Google for Education sẽ giành tặng 30.000 tài khoản và hỗ trợ triển khai thí điểm 50 trường học số thông minh trong giai đoạn 2026-2030, riêng năm 2026 sẽ triển khai 15 trường học.

Việc ký kết hợp tác đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho hành trình hợp tác chiến lược đầy triển vọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, tạo nên một hệ sinh thái giáo dục mở, linh hoạt và hiện đại, kết nối từ sở đến các nhà trường và đến từng giáo viên, học sinh. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chất lượng giáo dục Đất Tổ trong kỷ nguyên số.

Đức Thiện


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hợp tác giáo dục chuyển đổi số Đào tạo Châu á thái bình dương Nâng cao hiệu quả công tác Phú thọ Giám đốc sở Việt nam Trí tuệ nhân tạo
