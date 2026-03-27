Phú Thọ: Nhiều lựa chọn cho thí sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027

Ngày 26/3, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) và giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2026-2027.

Cô giáo Trường THCS Gia Cẩm, phường Việt Trì chú trọng rèn kỹ năng làm bài cho học sinh lớp 9.

Theo đó, kỳ tuyển sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển (áp dụng đối với tất cả các thí sinh không thuộc diện tuyển thẳng và các thí sinh dự tuyển vào trường THPT ngoài công lập theo hình thức thi tuyển).

Thí sinh dự thi thực hiện 3 bài thi các môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Môn Toán thi theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm (phần thi trắc nghiệm chiếm 30%, phần thi tự luận chiếm 70% tổng số điểm bài thi), thí sinh làm bài trên giấy thi; thời gian làm bài 120 phút. Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thí sinh làm bài trên giấy thi; thời gian làm bài 120 phút. Môn Tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm; thời gian làm bài 60 phút. Bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến chữ số thập phân thứ hai.

Thời gian tổ chức thi các môn chung dự kiến từ ngày mùng 1-2/6/2026; các môn chuyên (đối với thí sinh dự thi vào các trường THPT chuyên) tổ chức vào ngày 3/6/2026. Công tác tuyển sinh sẽ hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Thí sinh đăng ký dự tuyển trực tuyến trên phần mềm tuyển sinh. Trường hợp thí sinh không có dữ liệu điểm trên hệ thống tuyển sinh: Nộp đơn dự tuyển trực tiếp tại trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX đăng ký.

Thí sinh được đăng ký tuyển sinh vào một lớp chuyên của một trong ba trường: THPT Chuyên Hùng Vương, THPT Chuyên Vĩnh Phúc, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ nếu đủ điều kiện. Thí sinh được đăng ký tuyển sinh vào một trường phổ thông dân tộc nội trú (PT DTNT) có cấp THPT trên địa bàn tỉnh nếu đủ điều kiện. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa hai nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập không chuyên và tối đa hai nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT ngoài công lập trên địa bàn tỉnh và một nguyện vọng vào trung tâm GDNN-GDTX.

Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi kết thúc thời điểm đăng ký theo quy định. Học sinh đăng ký dự tuyển và xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trường THPT chuyên, PT DTNT và thứ tự ưu tiên các nguyện vọng. Học sinh trúng tuyển ở nguyện vọng trước thì không được xét ở các nguyện vọng sau.

Điểm xét tuyển đối với hệ THPT công lập không chuyên được tính bằng tổng điểm ba bài thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cùng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Điều kiện để thí sinh được tham gia xét tuyển: Có đủ 3 bài thi theo quy định; điểm mỗi bài thi phải lớn hơn 0,5 điểm.

Đối với các trường THPT chuyên, thí sinh phải dự thi thêm một môn chuyên. Điểm xét tuyển là tổng điểm của bốn bài thi (đã tính hệ số). Điểm của bài thi môn chuyên được tính hệ số 3.

Các trường THPT ngoài công lập xây dựng kế hoạch tuyển sinh, trình Sở GD&ĐT phê duyệt, trong đó có thể lựa chọn một trong những phương thức tuyển sinh sau: Thi tuyển: Thực hiện kỳ thi chung với kỳ thi tuyển sinh vào các trường THPT công lập không chuyên của tỉnh.

Xét tuyển: Căn cứ kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS để tổ chức xét tuyển; có thể thực hiện khảo sát năng lực học sinh thông qua bài kiểm tra đánh giá năng lực (giao nhà trường chủ động trong công tác tổ chức, thực hiện đảm bảo công bằng, khách quan, đúng qui định) kết hợp kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS để tổ chức xét tuyển.

Các trung tâm thực hiện tuyển sinh theo các phương thức sau: Xét tuyển kết hợp thi tuyển (tuyển sinh đợt 1); xét tuyển (tuyển sinh đợt 2).

Hiền Mai