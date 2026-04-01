Phú Thọ quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm tăng trưởng “2 con số” giai đoạn 2026 - 2030

Trên tinh thần quán triệt sâu sắc định hướng của Trung ương về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số” gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Phú Thọ đang thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn. Với hệ thống giải pháp đồng bộ, cách tiếp cận mới trong điều hành và tầm nhìn dài hạn, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10% trở lên, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy động viên tân binh các địa phương thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất lên đường nhập ngũ.

Thiết lập cơ chế điều hành tăng trưởng hiện đại

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định rõ 3 khâu đột phá, 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cùng các chỉ tiêu chiến lược tăng trưởng GRDP đạt khoảng 11% - 12%/năm; quy mô nền kinh tế tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2025; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 55% - 60%; kinh tế số chiếm trên 30% GRDP. Đây là những mục tiêu có tính thách thức cao, đòi hỏi sự đổi mới toàn diện trong tư duy lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình chuyển đổi số tại xã Mường Động.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/TU; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 08-CTr/TU về tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030. Đáng chú ý, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế “2 con số” do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Điều này đánh dấu bước chuyển từ phương thức điều hành phân tán sang cơ chế điều phối liên ngành, liên lĩnh vực, bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, xuyên suốt.

Công ty TNHH HNT Vina - KCN Lương Sơn 100% vốn đầu tư nước ngoài tạo việc làm ổn định cho hàng trăm công nhân địa phương.

Song song với đó, tỉnh tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW nhằm nhận diện rõ các “điểm nghẽn” trong mô hình tăng trưởng. Từ đó, xây dựng kịch bản tăng trưởng gắn với hệ thống giải pháp cụ thể, lượng hóa đóng góp của từng ngành, từng khu vực kinh tế.

Theo đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đây được xem là cơ sở khoa học quan trọng để tỉnh nghiên cứu, thiết kế các chính sách điều hành linh hoạt, sát thực tiễn. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, quá trình triển khai cũng đối mặt không ít khó khăn, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, giá xăng dầu biến động, chuỗi cung ứng chưa ổn định gây áp lực lớn lên sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, tăng trưởng của tỉnh vẫn phụ thuộc vào một số ngành chủ lực và khu vực FDI; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, đặc biệt là giao thông khu vực miền núi; công tác giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đầu tư công và xử lý các dự án tồn đọng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ phát triển.

Khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững

Trước thực tế đó, tỉnh xác định loạt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trước hết là ban hành Đề án tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong năm 2026. Với cách tiếp cận quản trị theo mục tiêu, theo trục động lực và theo không gian phát triển, Đề án của tỉnh hướng tới xây dựng hệ thống theo dõi chỉ số tăng trưởng theo thời gian thực trên nền tảng số, bảo đảm nguyên tắc “nói đi đôi với làm, đo lường bằng kết quả cụ thể”.

Công nhân Công ty Meiko - KCN Bờ trái sông Đà, phường Hòa Bình từng bước làm chủ dây chuyền công nghệ hiện đại.

Một trong những trụ cột quan trọng là tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Trung ương, tập trung vào 4 hướng chính gồm: Hoàn thiện thể chế; phát huy các động lực tăng trưởng; đột phá khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển toàn diện con người. Việc cụ thể hóa các nghị quyết về kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, an ninh năng lượng hay chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho nền kinh tế.

Trong lĩnh vực kinh tế, Phú Thọ đẩy mạnh cơ cấu lại theo hướng hiện đại, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính. Công nghiệp được định hướng trở thành trụ cột với các ngành mũi nhọn như lắp ráp ô tô, xe máy, linh kiện điện tử và công nghệ cao. Dịch vụ phát triển theo hướng hiện đại, hình thành trung tâm thương mại, logistics của vùng. Nông nghiệp chuyển sang mô hình sinh thái, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn.

Tỉnh cũng chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, tạo sức lan tỏa. Đồng thời, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, trong đó, kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất; thu hút FDI có chọn lọc, gắn với chuyển giao công nghệ và liên kết doanh nghiệp trong nước.

Cùng với thu hút đầu tư, Phú Thọ cũng đang tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Cầu Hữu Nghị trên sông Đà là một điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan, góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Một nhiệm vụ quan trọng, then chốt đang được tỉnh tập trung đẩy mạnh là hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Việc triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 gắn với đầu tư các công trình giao thông liên vùng, phát triển khu công nghiệp sinh thái, đô thị thông minh và xây dựng nông thôn mới bền vững đang được triển khai hiệu quả.

Cùng với đó, tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ các “nút thắt” về đất đai, vốn, thủ tục hành chính; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có trọng tâm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dự báo thị trường. Chuyển đổi số được triển khai sâu rộng trong mọi lĩnh vực, hướng tới hình thành nền kinh tế số, xã hội số.

Trong mục tiêu phát triển đến năm 2030, Phú Thọ ưu tiên phát triển toàn diện con người, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, Phú Thọ đặt mục tiêu phát triển toàn diện con người, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội... hướng tới trở thành trung tâm giáo dục, y tế chất lượng cao của vùng. Đồng thời, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc để phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch. Bên cạnh đó, việc quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được tăng cường; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh; QP-AN và đối ngoại được củng cố, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản và hệ thống giải pháp đồng bộ, Phú Thọ đang từng bước tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc trong giai đoạn mới.

Mạnh Hùng