Phường Vân Phú phổ biến quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

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Chiều 9/10, phường Vân Phú tổ chức hội nghị phổ biến các quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nằm trong chỉ giới thu hồi của Dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn.
Nhân dân có đất thu hồi và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nằm trong chỉ giới dự án tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị thông tin đến người dân về Dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Theo đó, dự án có tổng chiều dài khoảng 419 km, đoạn đi qua địa phận tỉnh Phú Thọ có chiều dài 99,1 km và qua địa bàn phường Vân Phú khoảng 1,8 km. Tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn phường khoảng 26 ha.
Người dân phường Vân Phú trao đổi những nội dung còn vướng mắc.
Hội nghị đã tập trung phổ biến các nội dung liên quan đến đất nông nghiệp, gồm phạm vi dự kiến thu hồi, chính sách bồi thường, hỗ trợ và trình tự rà soát, quy chủ, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất.
Lãnh đạo UBND phường Vân Phú thông tin, trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Lãnh đạo phường Vân Phú và đại diện các cơ quan cũng đã trao đổi, giải đáp ý kiến của người dân, thống nhất công tác phối hợp thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hộ dân, góp phần thúc đẩy tiến độ dự án.
Lê Hoàng
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